Provigo et Maxi, fidèles Amis de La guignolée des médias encore cette année

MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une 11e année consécutive, les magasins Provigo et Maxi s'impliquent auprès de La guignolée des médias et invitent les citoyens à donner généreusement afin de soutenir les organismes et comptoirs d'aide alimentaire qui, plus que jamais cette année, ont besoin de dons pour venir en aide aux familles les plus vulnérables. Jusqu'au 24 décembre, les clients pourront offrir des denrées non périssables ou des dons en argent dans les magasins Provigo et Maxi, partout au Québec.

« Nourrir les gens c'est notre métier. Cette année plus que jamais, nous avons été en mesure de constater à quel point les Québécois savent faire preuve de solidarité! Nous l'avons constaté avec nos collègues au sein de notre organisation et avons été témoins d'élans de générosité de la part de nos clients et de nos communautés. Tout le Québec s'est serré les coudes et on sait que des petits gestes peuvent faire une grande différence », affirme Patrick Blanchette, vice-président, Maxi.

« Cette année, nous avons été en premières lignes de la pandémie et on s'est fait un devoir de répondre aux besoins de la population en s'assurant que tous avaient accès à des aliments sains. Ça fait 11 ans que Provigo et Maxi sont partenaires de La guignolée des médias et à chaque année on s'implique avec beaucoup d'enthousiasme, mais nous n'avons jamais été aussi fiers que cette année de contribuer à nourrir les Québécois. », affirme Steve Lamontagne, directeur de groupe Provigo.

Dans plus de 200 points de vente des magasins Provigo et Maxi, l'entreprise invite ses clients à faire un don en argent à La guignolée des médias lors de leur passage à la caisse ou à laisser des denrées non-périssables dans les boîtes prévues à cet effet.

La totalité des denrées et des dons en argent recueillis sont versés directement à La guignolée des médias et au réseau des Banques alimentaires du Québec, présent dans toutes les régions de la province

