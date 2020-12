Provigo entreprend un important retour aux sources et franchise l'ensemble de son réseau de magasins

Le magasin phare de Provigo situé aux shop Angus devient le premier magasin corporatif à être converti en franchise

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW/ - La bannière Provigo entend convertir graduellement ses magasins en un seul modèle d'affaires, celui des magasins franchisés. Dans le cadre de ce virage, le magasin phare de la bannière Provigo situé aux shop Angus sur la rue Rachel à Montréal devient le premier d'une série de magasins corporatifs à devenir la propriété d'un marchand franchisé. Une quinzaine de magasins Provigo seront franchisés l'an prochain et l'ensemble du réseau le sera d'ici la fin 2022.

L'expérience démontre clairement que le modèle de franchise offre aux marchands une plus grande souplesse qui lui permet d'adapter son offre, notamment au niveau des produits locaux, de même que son modèle de gestion en fonction des besoins de ses clients, ce qui est très apprécié de la clientèle. Le consommateur aime que son épicerie lui ressemble, ce qui ultimement, se traduit par un meilleur rendement. Par définition, puisqu'il s'agit de son magasin, un marchand propriétaire est davantage engagé au sein de sa communauté, ce qui se traduit par des liens plus étroits, voire un attachement entre le marchand et sa clientèle.

Un retour aux sources

« Le virage qu'effectue Provigo est en fait un retour aux sources. Dès sa création en 1969, la bannière Provigo a été conçue pour en être une de proximité. Qui de mieux placé qu'un marchand propriétaire, fortement ancré au sein de sa communauté et ayant la flexibilité nécessaire pour connaître et comprendre les besoins de ses consommateurs et pour assurer cette proximité avec sa clientèle. », affirme Steve Lamontagne, Directeur de groupe pour la bannière Provigo.

Outre une flexibilité accrue, les avantages à devenir un franchisé Provigo sont nombreux, dont un coût d'acquisition relativement faible, un contrat aux modalités flexibles et un soutien opérationnel de la part de la bannière.

Trois magasins Provigo sur l'île de Montréal deviennent des franchises

Chaque magasin porte bien sûr le nom de son marchand propriétaire. C'est ainsi que le Provigo Angus est devenu le Provigo Jean-Marc Fortin, un gestionnaire chevronné issu lui-même d'une famille de commerçants.

Il y a quelques jours à peine le magasin Provigo de Ville Mont-Royal est également devenu franchisé alors qu'au cours des prochaines semaines, ce sera au tour de celui situé sur la rue Sherbrooke Est de le devenir. Dans plusieurs régions du Québec, Provigo procède au recrutement de nouveaux marchands propriétaires. La bannière est à la recherche d'entrepreneurs passionnés par l'alimentation et animés par le désir de bien servir leur clientèle et de faire une différence au sein de leur communauté.

Un programme de relève pour recruter de futurs marchands propriétaires

En 2019, Provigo a par ailleurs lancé un programme à l'intention des employés afin d'offrir de la formation et du mentorat à des gestionnaires qui évoluent au sein de l'organisation, qui ont fait leurs preuves et qui possèdent des habiletés entrepreneuriales. S'échelonnant sur une période de 2 ans, le programme permet aux candidats d'avoir accès à un plan personnalisé de perfectionnement, à un mentor d'expérience ainsi qu'à l'équipe de support aux magasins. Alors que la deuxième cohorte débutera son programme en janvier 2021 et bien que le lancement de ce programme de relève soit récent, deux finissants de la première cohorte sont déjà de fiers marchands propriétaires sous la bannière Provigo, à Lévis et à Varennes.

