Prototype de véhicule de travail autonome de Honda offrant une nouvelle valeur pour les opérations en terrain d'aviation

Les prototypes de véhicule de travail autonome (AWV) tout électrique de Honda sont conçus pour accroître la productivité de la main-d'œuvre et pour aider à effectuer les tâches répétitives.

Honda est à la recherche de partenaires pour réaliser des essais sur le terrain des véhicules de travail autonome à utiliser pour des opérations en terrain d'aviation

Parcourir des routes d'inspection pour la sécurité du périmètre, transporter de l'équipement de bord et remorquer un chariot à bagages sont des exemples d'applications potentielles.

Regardez une vidéo d'exemples d'utilisation potentielle d'un véhicule de travail autonome durant des opérations en terrain d'aviation

TORONTO, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Honda a présenté son prototype de véhicule de travail autonome de Honda (AWV) tout électrique à Aéroport international Toronto Pearson pour promouvoir la prochaine phase de développement - encourager les opérateurs en terrain d'aviation et les autorités aéroportuaires à procéder à des essais sur le terrain des véhicules de travail autonome sur leurs lieux de travail.

Honda Autonomous Work Vehicle (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

Cette démonstration d'une solution pour l'inspection d'une barrière de périmètre, la première en son genre, a permis aujourd'hui de constater comment les véhicules de travail autonome de Honda pourraient être utilisés pour relever les défis reliés à la pénurie de main-d'œuvre, à la sécurité et à la réduction des émissions et pour offrir une valeur rajoutée aux opérations en terrain d'aviation.

La démonstration a été réalisée en collaboration avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) et des chefs de file du secteur de la technologie incluant Cisco Canada, Genwave Technologies, Illuminex AI et Eagle Aerospace.

Introduit pour la première fois par Honda en tant que concept à l'événement CES 2018, le véhicule de travail autonome se dirige maintenant vers l'étape de la commercialisation. Honda invite donc les entreprises intéressées à envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir plus d'information concernant la participation à l'initiative d'essai sur le terrain.

« Notre véhicule de travail autonome de Honda a démontré qu'il améliore l'efficacité et la sécurité sur le lieu de travail à la suite d'essais sur le terrain. Nous sommes donc prêts à passer à la prochaine phase avec des applications dans le monde réel à l'aide des opérateurs en terrain d'aviation », a dit Jason VanBuren, directeur de l'ingénierie des systèmes à American Honda Motor Co., Inc. « Alors que nous préparons la commercialisation du véhicule de travail autonome de Honda, nous voulons comprendre les besoins des opérateurs en terrain d'aviation et des autorités aéroportuaires afin d'offrir une valeur rajoutée permettant de rationaliser les opérations, d'améliorer la performance de sécurité et d'aider à atteindre les objectifs de durabilité environnementale en terrain d'aviation ».

Le véhicule de travail autonome de Honda est conçu pour augmenter la productivité de la main-d'œuvre et pour aider à effectuer des tâches répétitives afin de permettre aux entreprises de consacrer leur main-d'œuvre à des activités à valeur ajoutée. Il s'agit d'un véhicule hors route entièrement électrique pouvant fonctionner de manière autonome ou manuelle avec une télécommande. À l'aide du système de logiciel de Honda avec une interface sur une tablette, l'opérateur peut configurer des routes à parcourir pour le véhicule de travail autonome autour du lieu de travail en établissant des points de départ et d'arrêt ou en créant une carte du lieu de travail.

Transporter, fixer et remorquer : Exemples d'utilisation du véhicule de travail autonome de Honda

En tant que plateforme de mobilité, le véhicule de travail autonome de Honda peut transporter des matériaux, fixer ou déplacer de l'équipement fonctionnel comme des capteurs ou une caméra et remorquer un outil d'entretien ou une remorque.

Pour la démonstration à l'Aéroport international Lester B. Pearson, Honda a présenté une solution d'inspection de barrière de périmètre, la première en son genre, qui utilise les caractéristiques de mappage et de détection des obstacles du véhicule de travail autonome - permettant au véhicule de travail autonome de parcourir facilement les routes d'inspection et de ralentir ou d'arrêter pour éviter une collision avec un obstacle.

La démonstration du concept d'inspection de la barrière de périmètre comprend des technologies de plusieurs entreprises technologiques, et cette collaboration démontre avec succès ce qu'il est possible d'accomplir avec les technologies de pointe pour améliorer la sécurité du périmètre en terrain d'aviation. Les technologies intégrées au véhicule de travail autonome de Honda sont les suivantes :

La liaison sans fil ultra-fiable Cisco constitue le pilier du réseau sans fil qui fournit une connectivité fiable, sécurisée et privée aux aérodromes.

Genwave Technologies conçoit, intègre et dépanne les réseaux sans fil comme la plateforme de liaison sans fil ultra-fiable de l'IdO de Cisco.

Le système AI Operational d'Illuminex AI offre des évaluations en temps réel des conditions en terrain d'aviation et des alertes de risques potentiels.

Le logiciel infonuagique AIROps™ d'Eagle Aerospace permet un enregistrement automatisé en temps réel des divergences durant le processus d'inspection.

Honda s'affaire à explorer d'autres utilisations du véhicule de travail autonome pour améliorer l'efficacité des opérations en terrain d'aviation et au sol à l'aéroport. Par exemple, le véhicule de travail autonome de Honda pourrait transporter des pièces et de l'équipement d'avion et les travailleurs pourraient fixer une tondeuse sur le véhicule de travail autonome pour contrôler la végétation autour des terrains d'aviation et un outil pour débris de corps étranger pour enlever les débris sur les pistes et les aires de trafic. Pour aider à rationaliser le soutien au sol à l'aéroport, le véhicule de travail autonome de Honda pourrait remorquer un chariot à bagages ou une remorque vers ou depuis un avion.

Le véhicule de travail autonome de Honda utilise une caméra pour la surveillance en temps réel et un ensemble de capteurs pour fonctionner de manière autonome, incluant un système de navigation (GPS) pour l'emplacement et le radar et le système LiDAR pour la détection d'obstacles. Honda a effectué des essais sur le terrain du véhicule de travail autonome sur plusieurs lieux de travail et le véhicule a transporté avec succès des fournitures à des destinations préétablies sur le lieu de travail en suivant une route planifiée et a démontré sa capacité de pouvoir s'arrêter à quelques centimètres près des points fixés préalablement. Il a également été capable de détecter des obstacles et d'autres véhicules se trouvant sur son chemin afin d'assurer une interaction sécuritaire avec les travailleurs.

Honda en Amérique du Nord

Honda a débuté ses activités en Amérique du Nord en 1959. Aujourd'hui, l'entreprise compte 42 000 associés dans la région qui sont responsables du développement, de la fabrication, des ventes et du soutien au service après-vente des automobiles Honda et Acura, des produits mécaniques Honda, des produits de véhicules de sport motorisés et de la gamme d'avions à réaction légers HondaJet Elite II.

Compte tenu de son engagement de longue date à fabriquer des produits là où se trouve sa clientèle, Honda exploite 18 usines de production majeures en Amérique du Nord et travaille avec plus de 750 fournisseurs dans la région pour produire un vaste éventail de produits de qualité. Honda fabrique des automobiles en Amérique du Nord depuis 40 ans et, en 2022, plus de 99 % de toutes les automobiles de Honda et Acura vendues aux États-Unis ont été produites en Amérique du Nord.

Honda investit aussi dans des activités de recherche et de développement au sein de 23 usines en Amérique du Nord spécialisées dans la conception, le développement et l'ingénierie d'un grand nombre de produits nord-américains de l'entreprise.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers dans ses installations de fabrication d'Alliston, en Ontario, où sont présentement fabriqués les Honda Civic et Honda CR-V. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada, et chaque année elle dépense plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures automobiles et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.hondacanada.ca/accueil.

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon - [email protected]