Protégez-Vous reçoit un soutien financier de 200 000 $ du gouvernement du Québec pour son application Le Décodeur

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Protégez-Vous annonce l'octroi d'une subvention de 200 000 $ du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour développer Le Décodeur, son application mobile gratuite qui permet aux consommateurs d'identifier rapidement les logos écologiques sur les produits afin de faire des choix de consommation éclairés et responsables.

Lancé l'an dernier, Le Décodeur présente déjà un répertoire comprenant l'évaluation de plus de 80 logos dans six catégories, soit l'alimentation, l'entretien ménager, les vêtements, les cosmétiques, l'électronique et les électroménagers.

L'aide financière permettra notamment à Protégez-Vous d'améliorer son répertoire en y augmentant le nombre de catégories et de logos. Cette subvention, répartie sur trois ans, s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 de Québec.

Citations :

« Il est très difficile aujourd'hui pour les consommateurs de s'y retrouver, étant donné les nombreux logos et allégations écologiques mis de l'avant par les entreprises. C'est pourquoi Protégez-Vous a créé sa propre application, Le Décodeur, pour les aider à départager le vrai du faux. Cette aide financière nous permettra d'enrichir l'application et de mener ce projet encore plus loin. »

- Sylvain Masse, directeur général des Éditions Protégez-Vous

« Les critères des consommateurs associés à l'empreinte écologique de leurs achats prennent de plus en plus d'ampleur. Je suis fier que notre gouvernement soutienne l'initiative de Protégez-Vous, qui offre un outil fiable aux citoyens soucieux de l'impact de leurs achats sur l'environnement. Ce projet est en harmonie avec la volonté du Québec de soutenir des solutions concrètes pour favoriser la consommation responsable. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Protégez-Vous informe et accompagne les consommateurs afin de les aider à faire des choix éclairés et responsables. Cet organisme sans but lucratif, membre de l'International Consumer Research and Testing, réalise des tests de produits dans des laboratoires spécialisés, ainsi que des sondages rigoureux et des enquêtes. Protégez-Vous rejoint 480 000 personnes par l'entremise de ses publications (magazine, projets spéciaux, site protegez-vous.ca et applications iPad et Android), de ses infolettres et des réseaux sociaux.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est un ministère du Québec qui a pour mission de protéger l'environnement, d'assurer la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et de jouer un rôle clé dans la transition climatique, dans une perspective durable, afin de contribuer aux enjeux prioritaires de la société québécoise.

