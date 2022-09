PROTÉGER LE POUVOIR D'ACHAT DES QUÉBÉCOIS - LE PCQ ANNONCE QU'IL SUPPRIMERA LA TVQ SUR LA REVENTE DES BIENS USAGÉS

DONNACONA, QC, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse à Donnacona aujourd'hui, le chef du Parti conservateur du Québec, monsieur Éric Duhaime, a annoncé qu'un gouvernement du PCQ supprimera la taxe sur la revente des biens usagés, incluant les automobiles.

Cette proposition fait partie des engagements en matière économique du Parti conservateur, afin de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Il s'agit d'un levier fiscal dont les effets positifs seront effectifs immédiatement sur le portefeuille des contribuables, particulièrement celui des moins nantis :

« Les Québécois achètent des biens usagés, ce qui leur permet d'économiser tout en prolongeant la durée d'utilisation de ces biens, ce qui est excellent pour l'environnement. Appliquer la TVQ à la vente de biens usagés revient à une double taxation puisque ces biens l'ont déjà été au moment de la vente originale. Donc de taxer deux, trois, quatre fois le même bien, c'est une pratique illogique qui rapporte seulement au gouvernement. Ça décourage l'achat de biens usagés et ça cause du même coup du tort à l'environnement, car la production de biens de consommation neufs est un processus qui peut être polluant », a souligné Monsieur Duhaime.

En effet, non seulement une telle mesure de suppression de la TVQ sur la revente des biens usagés participerait à alléger le fardeau fiscal des Québécois, elle participerait également à diminuer l'empreinte écologique des biens :

« Plus on prolonge la durée de vie utile d'un bien de consommation, plus on diminue son empreinte écologique. Plus un bien est utilisé sur une longue durée, plus les dommages que la fabrication de ce bien a causés à l'environnement sont amortis », a expliqué le chef conservateur.

SOURCE Parti Conservateur du Québec

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevue : Cédric Lapointe, attaché de presse, Parti conservateur du Québec, Cellulaire : 819 921-5060, Courriel : [email protected]; Véronique Gagnon, attachée politique et présidente, Commission des communications, Parti conservateur du Québec, Cellulaire : 418 265-0947, Courriel : [email protected]