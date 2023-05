La série Conférence collective offre une plateforme pour discuter concrètement des moyens de répondre aux divers besoins en matière de santé et de mieux-être des employés

MONTREAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Lors d'une série de conférences exclusives tenues à Halifax, Toronto et Montréal les 19 et 26 avril, ainsi que le 3 mai derniers, des experts du domaine des avantages sociaux se sont rassemblés afin d'échanger des opinions, des idées et des stratégies concrètes pour soutenir la santé et le mieux-être de la main-d'œuvre d'aujourd'hui.

Organisée par Croix Bleue Medavie, la Conférence collective met au premier plan, l'accès aux soins, la santé mentale, la diversité, l'équité et l'inclusion et cela, tout en explorant les tendances transformatrices au cœur des préoccupations des employeurs dans un monde du travail en perpétuelle évolution, en se posant des questions urgentes qui sont entre autres :

Comment les employeurs peuvent-ils s'assurer que leurs employés ont rapidement accès à des soins de qualité?

Comment les employeurs peuvent-ils répondre aux besoins divers en matière de santé et mieux-être de leurs employés?

Comment les employeurs peuvent-ils mieux soutenir la santé mentale de leurs employés?

« Au Canada, des employés issus de cinq générations différentes et d'une variété de milieux se côtoient au travail, explique Charles St-Laurent, vice-présidente régionale, Développement des affaires à Croix Bleue Medavie. Les grands écarts entre les besoins en matière de mieux-être des employés mettent en lumière la nécessité pour les entreprises d'être proactives et de s'assurer que les membres de leur personnel ont accès à différents types de soins à toutes les étapes de leur vie. Parmi les mesures à leur disposition, elles doivent veiller à ce que leur régime d'assurance collective fournisse à leurs employés la flexibilité et les options dont ils ont besoin pour les soutenir dans leur parcours de santé particulier. »

En tant que gestionnaire et assureur du régime de soins de santé d'une personne sur dix au Canada, Croix Bleue Medavie s'engage à aider les employeurs à bâtir des milieux de travail sains pour les employés partout au pays. Pour en apprendre plus, visitez le cbmedavie.ca.

Citations supplémentaires :

Bernard Lord, chef de la direction de Medavie et président du conseil d'administration de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes

« L'accès à des soins appropriés et l'augmentation des coûts des soins de santé sont des défis qui nous touchent tous. Les besoins et les attentes en matière de soins de santé des Canadiens et des Canadiennes sont en constante évolution et le secteur des assurances, auquel appartient Medavie, est en mesure de s'adapter rapidement pour rendre les services accessibles aux adhérents de ses régimes, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

Dre Chika Stacy Oriuwa, médecin, actrice du changement et défenseuse de la diversité et de l'inclusion « Vous devez avoir le courage d'être authentique et d'occuper des postes d'envergure et, si vous détenez déjà le privilège historique d'en faire autant, je vous mets au défi de laisser la place aux personnes marginalisées. Ce faisant, non seulement vous vous épanouirez, mais vous contribuerez concrètement au changement culturel collectif qui inspirera toute une génération. C'est seulement quand ces changements s'opéreront que les écarts en matière d'équité commenceront à se combler et que les occasions de réussite seront les mêmes pour tout le monde. »

Dre Marie-Hélène Pelletier, experte en résilience et en épuisement professionnel chez les gestionnaires « La neurodiversité remplace une mentalité de déficit par une mentalité de force et de résilience. Pour les organisations, cette perspective plus large, et franchement plus réaliste, ouvre une opportunité encore plus grande et plus profonde d'intégrer à leurs équipes des contributrices et contributeurs et des leaders de grand calibre. »

Jennifer Taylor, directrice, Diversité, équité et inclusion, Medavie

« Lorsqu'il est question d'évolution du milieu du travail, les employés veulent travailler pour des entreprises dont les valeurs correspondent aux leurs. Les employeurs doivent saisir l'occasion de repenser leur milieu de travail, notamment en mettant l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Les employeurs qui s'adaptent aux changements sociaux et aux attentes placent leurs employés - et ultimement leur entreprise entière - sur la voie du succès. De la même manière, l'offre d'assurance doit continuer d'évoluer pour devenir la plus inclusive et accessible possible afin que nous puissions aller à la rencontre des gens. »

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer des programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à cœur d'améliorer le bien-être de la population canadienne.

Croix Bleue Medavie est reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a remporté le prix canadien Life and Health Insurer of the Year en 2021.

Croix Bleue Medavie est une organisation sans but lucratif qui n'est redevable à aucun actionnaire. Elle est plutôt fière d'investir dans les collectivités afin de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

