Protéger la santé des végétaux tout au long de l'été en gardant un œil sur l'avenir

OTTAWA, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - En ce début d'été, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) souhaite rappeler aux Canadiennes et Canadiens ce qu'ils peuvent faire pour protéger la santé des végétaux. Il est important de prévenir l'introduction et la propagation d'insectes, de plantes, de mollusques et de maladies envahissants pour le maintien des précieuses ressources végétales du Canada.

Les phytoravageurs envahissants sont plus actifs au Canada pendant les mois d'été. L'ACIA encourage les Canadiens à se joindre au mouvement pour la protection des végétaux et à aller en plein air cet été pour vérifier de façon proactive les arbres, les parcs et les jardins de leur collectivité. Vérifiez aussi les véhicules, l'équipement et les autres choses que vous avez entreposés à l'extérieur, surtout avant de traverser le pays ou la frontière, afin de ne pas rapporter des « invités » indésirables, comme la spongieuse européenne, les graines de mauvaises herbes et de la terre. Familiarisez-vous avec les ravageurs envahissants dans votre région et signalez les observations qui peuvent être nouvelles, comme le fulgore tacheté. Certains ravageurs, comme l'agrile du frêne, pourraient vous suivre si vous transportez du bois de chauffage. Lorsque vous partez en camping ou en voyage au chalet cet été, n'oubliez pas d' acheter ou de ramasser votre bois de chauffage à l'endroit où vous le brûlerez.

Chacun a un rôle à jouer dans la protection des forêts, de l'agriculture et de l'environnement du Canada. Les livres d'activités des héros de la santé des végétaux de l'ACIA sont une excellente façon de s'amuser et d'aider à enseigner aux enfants comment les plantes sont à la base de tous les êtres vivants.

La liste complète des ravageurs envahissants que l'ACIA surveille est disponible en ligne. Les fiches de renseignements sur les phytoravageurs et les cartes de phytoravageurs envahissants de l'ACIA fournissent plus de renseignements sur ce qu'il faut surveiller et ce qu'il faut déclarer. Signalez les insectes ou les dommages inhabituels aux arbres en utilisant le site Web ou les médias sociaux de l'ACIA ou au moyen d'applications comme iNaturalist et EDDmaps.

Les plantes sont la base de la vie. La célébration de l'Année internationale de la santé des végétaux a été une occasion extraordinaire pour les ministères, les organismes sans but lucratif et d'autres organisations de souligner l'importance de la protection des végétaux au cours des 18 derniers mois. En travaillant ensemble pour protéger la santé des végétaux, nous jetons les bases d'un avenir meilleur.

Citations

« Aider à prévenir la propagation des ravageurs envahissants au Canada est une chose que nous pouvons tous faire. Passez le mot sur la protection des plantes afin qu'ensemble, nous puissions protéger nos forêts, notre agriculture et notre sécurité alimentaire. Bien que l'Année internationale de la santé des végétaux soit terminée, nous tenons à exprimer notre appréciation renouvelée pour nos espaces verts, notre collaboration et la protection de nos ressources végétales. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La protection des végétaux est essentielle au maintien de notre santé, de notre environnement et de notre économie. Au-delà de l'Année internationale de la santé des végétaux, chacun d'entre nous peut faire sa part pour empêcher la propagation des espèces exotiques envahissantes, dont celles qui menacent la santé des végétaux. En prenant dès maintenant des mesures pour lutter contre les phytoravageurs envahissants, nous pouvons soutenir la santé des végétaux et conserver la biodiversité au Canada. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

L'Année internationale de la santé des végétaux a attiré l'attention du monde entier sur la nécessité de protéger la santé des végétaux pour aider à mettre fin à la faim, à réduire la pauvreté, à protéger l'environnement et à stimuler le développement économique. Elle a été prolongée jusqu'au 1 er juillet 2021 en raison de la pandémie mondiale.

Les Canadiens peuvent aider à protéger nos plantes de différentes façons :

en devenant un héros de la protection des végétaux ;

;

en signalant tout végétal ou insecte inhabituel à l'ACIA en ligne ou sur les médias sociaux @InspectionCanFR ;

en ligne ou sur les médias sociaux ;

en brûlant seulement du bois de chauffage local ou traité à la chaleur pour réduire la propagation des ravageurs végétaux, comme l'agrile du frêne, qui se cachent dans le bois de chauffage;



en vérifiant les campeurs, l'équipement et les articles entreposés à l'extérieur pour éliminer les insectes et les masses d'œufs;



en incitant les enfants à devenir des héros de la protection des végétaux au moyen du livre d'activités du héros de la santé des végétaux ;

;

en faisant attention à l'endroit d'où proviennent les plantes et les semences et, si vous achetez en ligne , choisir des fournisseurs nationaux réputés ou les importer légalement pour éviter les ravageurs et les maladies exotiques.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique travaillent au sein de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (ONAPP) pour protéger la santé des végétaux en Amérique du Nord (en anglais et en espagnol seulement).

, les États-Unis et le Mexique travaillent au sein de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (ONAPP) pour (en anglais et en espagnol seulement). L'ACIA, qui est l'organisation nationale pour la protection des végétaux du Canada, est responsable d'établir et de mettre en œuvre des règlements, des politiques et des programmes phytosanitaires qui sont conformes aux normes internationales et aux règles commerciales.

Liens connexes

Restez branché

Liens connexes

