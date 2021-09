MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis plusieurs années, les gouvernements multiplient les mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques. Une note économique publiée aujourd'hui par l'IEDM analyse dans quelle mesure ces politiques publiques ont un impact disproportionné sur les régions rurales du pays comparativement aux centres urbains, alors que les revenus en région sont en moyenne 16 % inférieurs à ceux des grands centres.

« La tarification du carbone, par le biais de la bourse du carbone, est l'une des politiques phares du gouvernement du Québec visant à réduire nos émissions de GES. Évidemment, cela a pour effet d'augmenter le prix de l'essence, entre autres choses. Mais dans de nombreuses régions rurales, la tarification du carbone ne fera qu'augmenter les dépenses des consommateurs puisqu'ils disposent de moins d'options en matière de transport. Ne serait-ce que par souci d'équité, il serait bénéfique de moduler cette politique afin de diminuer les coûts pour les gens en région, où les revenus sont déjà plus faibles », fait valoir Miguel Ouellette, co-auteur de la publication.

« Le moratoire sur l'exploitation du gaz naturel québécois est une autre mesure qui a un impact sur le développement économique de nos régions. En exploitant notre gaz naturel, nous pourrions créer 9200 emplois, augmenter notre PIB de 93 milliards de dollars et générer 15 milliards de dollars en recettes fiscales sur une période de 25 ans », poursuit Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM. « De plus, l'exportation de cette ressource contribuerait à accélérer le remplacement des centrales au charbon à l'étranger, ce qui engendrerait une réduction des émissions mondiales de GES. »

« Il est important de mettre en place des mesures afin de réduire nos émissions de GES, mais nous devons le faire sans pénaliser les régions de façon disproportionnée », conclut Miguel Ouellette, directeur des opérations et économiste à l'IEDM.

La publication intitulée « Pour des politiques environnementales adaptées à nos régions » est disponible sur notre site Web.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

Renseignements: Demandes d'entrevue : Marie-Eve McNicoll, IEDM. Tél. : 581 777-5060 / courriel: [email protected]

