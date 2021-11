Protection et conservation de la faune - Le gouvernement du Québec investira 12,2 M$ sur deux ans pour protéger le capital faunique

QUÉBEC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est heureux de confirmer qu'une somme de 12,2 M$ sur deux ans sera allouée afin de maintenir et développer l'expertise du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans le combat contre les espèces exotiques envahissantes animales et de réaliser des avancées en matière de protection et de conservation des espèces fauniques et de leurs habitats.

Le domaine de la faune génère des retombées économiques atteignant plus de 950 M$ annuellement, répartis dans plusieurs régions du Québec. La protection et la conservation des espèces et de leurs habitats naturels protègent leurs valeurs patrimoniales, économiques et culturelles ainsi que leur rôle écosystémique.

Cette nouvelle mesure de protection du capital faunique permettra aussi au MFFP de mieux jouer son rôle pour faciliter la conciliation des besoins de conservation de la faune et de ses habitats avec le développement de notre économie et de notre territoire.

Les engagements du Ministère représentent un levier financier important et s'articulent autour de deux grands axes d'intervention :

Expertise de pointe, acquisition de connaissances scientifiques et éducation :

le recrutement et la rétention d'effectifs détenant l'expertise scientifique au sein du Ministère;



le financement de projets spéciaux et le soutien à la recherche scientifique;



le développement d'applications mobiles et d'autres outils de diffusion des connaissances.

Actions de conservation et immobilisations :

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales;



Lutte contre les maladies de la faune (dont les zoonoses);



Partenariats financiers avec des organismes de conservation ou des intervenants du milieu à des fins d'aménagement faunique, de protection et de restauration d'habitats;



Soutien à l'implantation régionale des stations de nettoyage des embarcations.

Citation :

« Mon objectif est clair : maintenir et développer l'expertise de pointe du Ministère, œuvrer à créer et à mettre en place un plan d'action en lien avec la prévention de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes animales, et agir lorsqu'elles sont détectées. Cette initiative devient une action concrète dans la protection de notre capital faunique si cher à toutes les Québécoises et tous les Québécois. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

