Protection du patrimoine naturel - Québec franchit une autre étape vers la création d'une aire protégée dans le secteur de la rivière Péribonka

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, annonce son intention de mettre en réserve un territoire d'environ 235 km2 dans le secteur de la rivière Péribonka, près de la municipalité de Lamarche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le but d'y créer une aire protégée.

Afin de préciser certaines modalités, dont la délimitation fine du territoire, le type d'aire protégée qui sera créée, les aspects entourant la gestion et la mise en valeur du territoire ainsi que les principaux objectifs du plan de conservation, le ministre Charette met également sur pied un comité composé des principaux acteurs régionaux concernés.

Le projet d'aire protégée présente aussi un très grand potentiel récréotouristique pour la région. Le gouvernement n'exclut pas non plus la création d'un parc régional si c'est ce qui émane des travaux du comité.

Dans ce secteur, la rivière Péribonka donne accès à un paysage composé de falaises spectaculaires et de plages sablonneuses. Un tel projet d'aire protégée vise la protection d'éléments exceptionnels de vieilles forêts et des peuplements de bouleaux jaunes parmi les plus septentrionaux du Québec. Il permet également de protéger une portion de la zone de drainage sensible, de petits bassins versants se jetant dans la rivière Péribonka, ainsi que l'habitat du pygargue à tête blanche et du campagnol des rochers.

Citation :

« Le 14 septembre 2021, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et moi-même annoncions que les coupes forestières prévues dans le secteur de Péribonka n'auraient pas lieu. Par le fait même, le gouvernement confirmait son intention de protéger ce territoire. Nous franchissons maintenant une autre étape en annonçant notre intention de mettre en réserve plus de 200 km2 et en laissant aux acteurs locaux le soin de déterminer les limites exactes ainsi que le plan de conservation et de mise en valeur de l'endroit. Je remercie à l'avance toutes celles et tous ceux qui travaillent à faire de ce projet une réalité, afin de protéger un véritable joyau naturel québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

La création d'une aire protégée dans le secteur de la rivière Péribonka permettrait d'améliorer le réseau d'aires protégées de la région naturelle des collines du lac Péribonka.

Le gouvernement du Québec consulte présentement la communauté innue de Mashteuiatsh au sujet du projet d'aire protégée.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les aires protégées au Québec : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees.

Twitter | Facebook

Sources :

Rosalie Tremblay-Cloutier

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements

climatiques, ministre responsable

de la Lutte contre le racisme

et ministre responsable de la région de Laval

Tél. : 438 777-3777 Information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques