Protection du patrimoine naturel - Québec annonce l'intention de lancer un projet pilote d'aire protégée d'utilisation durable à l'île d'Anticosti

QUÉBEC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance un projet pilote qui serait réalisé sur une grande partie du territoire de l'île d'Anticosti sur la Côte-Nord. Ce projet permettrait d'expérimenter le statut d'aire protégée d'utilisation durable récemment inscrit dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) avec la participation de la population locale et des communautés autochtones concernées.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, s'est réjoui de cette annonce effectuée ce mardi en compagnie du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, ainsi que du maire de L'Île-d'Anticosti, M. John Pineault.

Le statut d'aire protégée d'utilisation durable qui devrait être accordé à l'île d'Anticosti répondrait à la volonté locale de protéger la quasi-totalité de l'île tout en y permettant l'utilisation durable des ressources. Il viendrait compléter la protection de l'île d'Anticosti, déjà en vigueur sur près du tiers de sa superficie. Rappelons qu'en décembre 2020, la réserve de biodiversité d'Anticosti (1 651 km2), a été officiellement créée en vue de l'inscription éventuelle de l'île à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La superficie totale du projet pilote d'aire protégée d'utilisation durable d'Anticosti s'élève à plus de 5 000 km2. Ses limites exactes seront finalisées lors d'échanges avec les parties prenantes, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Plus de la moitié de l'aire désignée pour le projet pilote constituera un noyau de conservation plus stricte. Ailleurs, seules les activités visant la protection et la restauration de la biodiversité ainsi que les activités compatibles avec l'objectif de conservation pourront y être autorisées a priori, et ce, au bénéfice de la communauté locale.

Le choix de recourir à des projets pilotes pour les premiers projets d'aires protégées d'utilisation durable s'est imposé tout naturellement au gouvernement du Québec. Le projet pilote prévu sur l'île d'Anticosti lui permettra d'élaborer les lignes directrices du nouveau statut inscrit dans la LCPN adoptée en février dernier. De plus, ils permettront une rétroaction pertinente et cohérente avec la réalité territoriale.

Ces orientations permettront de préciser, par exemple, la définition du statut d'aire protégée d'utilisation durable, les critères de désignation, la compatibilité des activités, les structures de gouvernance et de gestion, les rôles et les responsabilités des parties prenantes, le processus de réception des demandes et d'analyse des propositions de même que les critères d'admissibilité.

« La modernisation de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel visait à doter le Québec d'outils efficaces et mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui ainsi qu'aux besoins des communautés. Elle permettait aussi au Québec de s'aligner sur les meilleures pratiques internationales en matière de conservation des milieux naturels. En voilà la preuve aujourd'hui avec l'apparition du statut d'aire protégée d'utilisation durable. De plus, il est important de souligner que tout cela sera fait en collaboration avec les communautés concernées, car nous devons travailler tous ensemble pour parvenir à protéger notre environnement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« L'élaboration du projet pilote à l'île d'Anticosti est une excellente nouvelle pour sa communauté. Elle reflète la volonté de celle-ci de protéger son territoire et sa biodiversité, mais également de faire une utilisation durable de ses ressources. Le projet pilote permettra d'établir les lignes directrices de ce nouveau statut qui pourront éventuellement être étendues ailleurs à Anticosti. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Municipalité de L'Île-d'Anticosti salue la volonté du gouvernement du Québec de vouloir mettre en place un projet pilote d'aire protégée d'utilisation durable sur l'île. Ce sera une protection additionnelle en vue de la reconnaissance comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Du travail reste toutefois à faire pour atteindre cet objectif et consolider les aires protégées précédemment annoncées sur l'île. Nous travaillons avec tous nos partenaires gouvernementaux et locaux pour y arriver. »

John Pineault, maire de L'Île-d'Anticosti

Annoncé au même moment par le gouvernement du Québec, un second projet pilote d'aire protégée d'utilisation durable sera réalisé sur le territoire du lac à Moïse, dans la région de la Capitale-Nationale.

Pour en savoir davantage sur les aires protégées au Québec : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees

