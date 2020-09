Protection du patrimoine immobilier - Québec octroie un total de près de 52 M$ au plus généreux programme d'aide en patrimoine immobilier jamais offert aux citoyens, municipalités, et MRC

MCMASTERVILLE, QC, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce que le gouvernement du Québec bonifie de 21,6 M$ l'aide financière annoncée en décembre dernier afin d'outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la connaissance, la mise en valeur, la protection et la transmission du patrimoine immobilier à la grandeur du Québec. Ce montant supplémentaire porte ainsi à 51,6 M$ l'enveloppe totale disponible pour le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.

La ministre a fait l'annonce de ce soutien historique à l'hôtel de ville de McMasterville en compagnie de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La bonification du Programme permet de répondre favorablement à toutes les demandes admissibles reçues depuis son ouverture en décembre 2019. Au total, ce sont donc 96 ententes qui seront signées prochainement avec 54 MRC et municipalités réparties dans 14 régions administratives du Québec.

Le Programme a par ailleurs été ajusté en tenant compte du contexte de la pandémie, pour mieux contribuer à la relance économique du Québec et permettre des mises en chantier rapides en restauration du patrimoine bâti. À ce titre, la contribution du gouvernement a donc été majorée, passant de 60 ou 70 % pour les municipalités ayant un indice de vitalité économique négative, alors qu'elle était à l'origine de 50 ou 60 %.

En priorisant ainsi la sauvegarde de maisons et d'immeubles patrimoniaux dans les villes et villages, le gouvernement veut mobiliser l'ensemble des citoyens pour la conservation du patrimoine et contribuer à l'embellissement du Québec. Le gouvernement du Québec répond par ailleurs aux besoins des municipalités et des MRC en matière d'expertise et de subventions.

Citations :

« Le patrimoine culturel immobilier est un bien collectif précieux qui est source de grande fierté pour les Québécois. Il faut préserver cette richesse qui fait la beauté de nos villes et villages et la mettre en valeur. La restauration de notre patrimoine bâti nécessite quantité de ressources et nous sommes déterminés à en faire plus pour répondre aux besoins. Par cet investissement, notre gouvernement pose un geste significatif pour soutenir le milieu municipal et les citoyens dans leurs efforts de protection du patrimoine de proximité. J'ai la volonté ferme de poursuivre nos actions en ce sens. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Cette bonification est une excellente nouvelle. En ajoutant 21,6 M$ aux 30 M$ déjà alloués au Programme, notre gouvernement démontre de manière plus qu'évidente son désir d'en faire un véritable levier pour appuyer les municipalités. Le patrimoine immobilier apporte plusieurs bienfaits pour la société puisqu'il contribue entre autres à définir l'identité des collectivités et sa préservation favorise le développement durable, le maintien ou l'amélioration du cadre de vie et la qualité des paysages. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« En investissant davantage dans la préservation et la restauration de notre patrimoine bâti, notre gouvernement pose un geste fort. Je salue cette initiative porteuse pour le développement et l'embellissement des régions. Les ententes conclues dans le cadre de ce programme favoriseront la mise en valeur de la grande richesse de notre patrimoine, et la communauté montérégienne et l'économie régionale en bénéficieront. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis très heureux de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec qui vient soutenir les municipalités dans leurs efforts de préservation du patrimoine. Grâce à ce nouveau programme de soutien, nos municipalités disposeront de plus de ressources pour conserver notre patrimoine bâti qui a une grande valeur architecturale et historique. »

Martin Dulac, maire de McMasterville

« Je me réjouis de cette annonce et de cette bonification qui assure une meilleure protection et mise en valeur de notre patrimoine. Nous voyons les retombées concrètes de ce programme au sein des treize municipalités de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Des immeubles de notre patrimoine immobilier de propriété privée et municipale seront restaurés et nous pourrons développer et offrir une expertise spécialisée en matière de patrimoine culturel avec l'embauche d'une ressource spécialisée. Nous poursuivons le travail pour mettre en valeur et renforcer notre caractère rurbain distinctif. »

Diane Lavoie, préfète de la MRC de la Vallée-du-Haut-Richelieu et mairesse de Beloeil

Fait saillant :

Le gouvernement du Québec versera 51,6 M$ dans le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, dont 45,6 M$ proviendront du ministère de la Culture et des Communications et 6 M$, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Lien connexe :

Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388