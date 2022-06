Protection du patrimoine bâti - Québec verse près de 24 M$ pour protéger notre patrimoine bâti

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent que le gouvernement du Québec investit 23,95 M$ dans 103 projets de restauration et de requalification de bâtiments patrimoniaux culturels à caractère religieux. Ils en ont fait l'annonce aujourd'hui à l'église de Saint-Joseph à Saint-Joseph-de-Beauce, en compagnie de Mme Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

De cette somme, 15 M$ sont octroyés au Conseil du patrimoine religieux du Québec pour la réalisation de 74 projets de restauration, concernant 68 bâtiments et 6 œuvres d'art et orgues, répartis dans plusieurs régions du Québec. Ces subventions visent à préserver et à maintenir en bon état les biens immobiliers ayant une valeur patrimoniale. Depuis 1995, 3 457 projets ont reçu un financement totalisant 417 M$ pour revaloriser ces immeubles patrimoniaux.

De plus, une aide financière de 8,95 M$ est consacrée à la requalification de 29 bâtiments patrimoniaux religieux excédentaires, pour leur transformation vers de nouveaux usages répondant aux besoins du milieu. Le tout s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en valeur le patrimoine bâti et de s'assurer que les bâtiments qui ont fait notre histoire sont conservés. Depuis la création de ce programme en 2019, le gouvernement du Québec a investi 25 M$ dans 93 projets de 15 régions du Québec.

En finançant la restauration et la requalification de bâtiments à caractère religieux qui sont propres à l'identité québécoise, le gouvernement du Québec préserve un précieux héritage qui fait la fierté des citoyennes ainsi que des citoyens et qui contribue à la beauté de nos régions.

« Notre gouvernement poursuit ses actions pour préserver les immeubles qui ont fait notre histoire. Notre patrimoine religieux constitue une signature distinctive, un héritage dont les valeurs historique, culturelle et identitaire sont immenses. Le préserver et le faire connaître, c'est pratiquer un essentiel devoir de mémoire et affirmer notre fierté d'être Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très heureux que, dans notre région, l'on accorde une grande importance à la préservation du patrimoine religieux. Il s'agit d'une tendance de plus en plus marquée et nous avons tout lieu de nous en réjouir. En Beauce, le patrimoine et la culture sont liés à la qualité de vie et à l'embellissement de nos villes et de nos villages. Le début des vacances est d'ailleurs l'occasion pour notre région de se faire accueillante et de se faire belle avec ses paysages culturels nombreux et ses éléments patrimoniaux chargés d'histoire. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Je me réjouis de cette annonce d'une enveloppe budgétaire de 23,95 M$ pour le patrimoine culturel à caractère religieux. Les sommes investies par le gouvernement du Québec dans la sauvegarde du patrimoine religieux génèrent des retombées économiques importantes pour l'économie québécoise. La réalisation des travaux engendre une forte mobilisation des communautés locales et elle contribue significativement au maintien d'un savoir-faire et d'une expertise professionnelle spécialisée dans le domaine du patrimoine. »

Caroline Tanguay, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

Faits saillants

Le Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux a pour objectif de préserver et de maintenir en bon état les biens immobiliers patrimoniaux ainsi que de préserver et de conserver des biens mobiliers, des œuvres d'art et des orgues ayant une valeur patrimoniale.

Le Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux a pour objectif de faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.

Projets retenus dans le cadre du volet 1 : Incubateur à projets de requalification

Édifice Municipalité Projet Aide financière Église de Saint-Romuald Farnham Requalification de l'église de Saint-Romuald 67 500 $ Église de Saint-Hippolyte Wotton Espace numérique 66 000 $ Église de Saint-Clément Montréal Place Viauville 43 500 $ Église de Saint-Barnabé Landrienne Centre communautaire et culturel de Landrienne 39 000 $ Église de Saint-Michel-de-Percé Percé Espace culturel et de congrès de Percé 36 000 $ Église d'Esprit-Saint Esprit-Saint Requalification de l'église d'Esprit-Saint en Centre culturel et historique d'Esprit-Saint 34 500 $ Chapelle de Sainte-Jeanne-d'Arc Lévis Hub créatif littéraire et interdisciplinaire 34 500 $ Chapelle Sainte-Anne Sainte-Marie Réflexion sur l'avenir de la chappelle Sainte-Anne 33 000 $ Église de Saint-Calixte Plessisville Consultation citoyenne et étude de faisabilité : requalification de l'église Saint-Calixte 33 000 $ Église de Sainte-Croix Sainte-Croix Transformation et valorisation de l'église de Sainte-Croix 31 500 $ Église de Saint-Calixte Saint-Calixte O mon dieu 30 000 $ Église de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier Québec Étude faisabilité pour la rénovation de l'église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier 27 000 $ Église presbytérienne Pointe Leggatt Grand-Métis Complexe de la Pointe Leggatt 24 000 $ Église de Saint-Donat Saint-Donat Centre culturel et sportif de Saint-Donat 22 500 $ Église de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Requalification de l'église de Saint-Nazaire 22 500 $ Église de Saint-Honoré Saint-Honoré-de-Témiscouata Avenir de l'Église de Saint-Honoré-de-Témiscouata: un héritage patrimonial au service de ses citoyens 21 000 $ Église de Sainte-Louise Sainte-Louise Projet de reconversion de l'église de Sainte-Louise 21 000 $ Église de Saint-Antoine-de-Padoue Pointe-aux-Outardes Centre de mise en valeur du patrimoine et réfection du vieux cimetière 20 000 $ Chapelle des Moniales bénédictines Joliette Monastère de PAX Habitat 19 500 $ Église de Saint-Paul Lac-Saint-Paul Transformation et valorisation de l'église Saint-Paul 14 000 $ Église de Saint-Augustin Saint-Augustin Étude pour la conversion de l'église 12 000 $ Église de Sainte-Emmélie Leclercville Transformation de l'église Sainte-Emmélie pour des usages multiples 11 500 $ Église de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Revitalisation de l'église et du noyau villageois 11 500 $ Total 675 000$

Projets retenus dans le cadre du volet 2 : requalification des lieux de culte patrimoniaux.

Édifice Municipalité Projet Aide financière Église de Sainte-Marie-de-l'sIe-Maligne Alma Autel-Relais Hub touristique culturel 800 000 $ Église de Saint-Irénée Saint-Irénée Requalification de l'église de Saint-Irénée 375 000 $ Église du Très-Saint-Sacrement Trois-Rivières Transformation de l'église du Très-Saint-Sacrement en salles multifonctionnelles 2 500 000 $ Église Saint-Luke Waterloo Implantation d'un pôle du BEAM dans l'église Saint-Luke 2 100 000 $ Église Olivet Baptist Sutton Maison de générations - Olivet House 500 000 $ Église de Saint-Jean-Baptiste Gaspé Centre Artistique de Cap-aux-Os 2 000 000 $ Total 6 projets 8 275 000 $

2022-2023

Édifices Municipalité Description des travaux Aide financière Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré Sainte-Anne-de-Beaupré Restauration du parvis. 910 000 $ Église de Saint-Viateur Montréal Réfection des gicleurs. 84 000 $ Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Nicolet Restauration de la toiture. 833 000 $ Église de Sainte-Anne-des-Plaines Sainte-Anne-des-Plaines Restauration de la toiture de la tourelle latérale. 80 500 $ Église Saint-Charles-Borromée Saint-Charles-de-Bellechasse Restauration des fenêtres, des portes et du plancher des cloches. 77 000 $ Presbytère de Saint-Michel Saint-Michel-de-Bellechasse Restauration de la toiture, des lucarnes et des fondations. 75 000 $ Basilique de Sainte-Anne Varennes Restauration de la maçonnerie et des flèches des clochers. 70 000 $ Église de Saint-Esprit-de-Rosemont Montréal Restauration de la maçonnerie du clocher. 595 000 $ Église de Saint-Frédéric Saint-Frédéric Restauration des finis intérieurs suite à des infiltrations d'eau. 59 500 $ Église Notre-Dame-des-Champs Repentigny Restauration de la toiture du presbytère. 59 500 $ Église Sainte-Thérèse-d'Avila Sainte-Thérèse Restauration de la toiture. 560 000 $ Église de Saint-Urbain Remigny Restauration du parvis. 56 000 $ Église de Saint-Hubert Longueuil Restauration des fenêtres et des portes. 56 000 $ Église de Saint-Joseph-de-Soulanges Les Cèdres Restauration de la maçonnerie. 49 000 $ Église Notre-Dame-de-Grâce Montréal Expertise pour la restauration de la charpente de la toiture. 45 500 $ Cathédrale de Saint-Germain Rimouski Restauration de la toiture. 420 000 $ Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue Longueuil Restauration du dôme et des fenêtres. 420 000 $ Église de L'Annonciation Oka Restauration de la maçonnerie. 42 000 $ Église de Saint-Cyrille-de-Wendover Saint-Cyrille-de-Wendover Restauration de la maçonnerie. 42 000 $ Église de Saint-Joseph Saint-Joseph-de-Beauce Restauration de la fenestration. 400 000 $ Église de l'Immaculée-Conception-de-la-Très-Sainte-Vierge-Marie Sherbrooke Restauration de la maçonnerie du clocher. 385 000 $ Église de Saint-Jean-Baptiste Montréal Restauration de la maçonnerie. 364 000 $ Église Saint-James Hatley Restauration du revêtement extérieur, des fenêtres et des fondations. 300 000 $ Chapelle Sainte-Anne-de-l'Île-Providence Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent Restauration du revêtement extérieur et des fenêtres. 300 000 $ Église de Saint-Louis-de-Courville Québec Restauration de la toiture et des clochers. 290 500 $ Cathédrale de Saint-François-Xavier Saguenay Restauration de la fenestration. 280 000 $ Cathédrale de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur Saint-Hyacinthe Restauration du parvis, de la rosace et des finis intérieurs endommagés suite à des infiltrations d'eau. 280 000 $ Église de Saint-Frédéric Drummondville Restauration de la maçonnerie. 280 000 $ Église de Saint-François-Xavier Grande-Vallée Restauration du revêtement extérieur de la façade principale et du parvis. 259 000 $ Cathédrale de Notre-Dame-de-Fourvières Mont-Laurier Restauration des vestiges de l'ancienne cathédrale de Notre-Dame-de-Fourvières. 245 000 $ Église de Saint-Joseph Alma Expertise sur la structure de la toiture. 24 500 $ Église Notre-Dame-de-la-Salette Montréal Restauration de la toiture et de la mozaique en façade. 24 500 $ Église de Saint-Eustache Saint-Eustache Restauration des portes et des fenêtres. 24 000 $ Église de Saint-Irénée Montréal Restauration de la fenestration. 238 000 $ Chapelle des Jésuites Québec Restauration du clocher et de la toiture. 234 500 $ Église de Saint-Laurent Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans Restauration de la toiture. 231 000 $ Église de Saint-Denis Saint-Denis-sur-Richelieu Restauration de la maçonnerie. 231 000 $ Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus Saguenay Restauration de la maçonnerie. 210 000 $ Église de Sainte-Luce Disraëli Restauration de la maçonnerie et de la structure. 210 000 $ Église des Saints-Anges-Gardiens Montréal Restauration de la maçonnerie. 210 000 $ Église de Sainte-Cécile Rimouski Restauration de la fenestration. 21 000 $ Église Saint-James Montréal Restauration de la maçonnerie du pinacle et des contreforts du transept est. 200 000 $ Cathédrale du Christ-Roi Gaspé Restauration de la fenestration. 200 000 $ Église de Saint-Rémi Saint-Rémi Restauration de la toiture et de la fenestration. 197 400 $ Église de Sainte-Claire Sainte-Claire Restauration de la fenestration. 192 500 $ Église de Saint-Pascal-de-Kamouraska Saint-Pascal-de-Kamouraska Restauration des portes, des fenêtres et du clocher. 189 000 $ Église de Saint-François-Xavier Verchères Restauration de la fenestration et de la toiture. 182 000 $ Première église évangélique arménienne Montréal Restauration du crépi, des fenêtres et des portes. 175 000 $ Église de Saint-Laurent Montréal Restauration de la maçonnerie des clochers. 175 000 $ Église de Saint-Grégoire-de-Nazianze Gatineau Restauration du toiture, de la maçonnerie et des finis intérieurs endommagés suite à des infiltrations d'eau. 175 000 $ Église de Saint-Athanase Saint-Jean-sur-Richelieu Restauration de la maçonnerie. 175 000 $ Église de Sainte-Anne Saguenay Restauration du clocher. 17 500 $ Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours Montréal Restauration des clochetons. 152 000 $ Basilique-cathédrale Sainte-Cécile Salaberry-de-Valleyfield Restauration de la maçonnerie des clochers. 147 000 $ Presbytère Notre-Dame-des-Neiges Trois-Pistoles Restauration de la toiture. 144 000 $ Église de la Mission-Catholique-Chinoise-du-Saint-Esprit Montréal Restauration de la maçonnerie. 140 000 $ Église de Sainte-Cécile La Pêche Restauration de la fenestration. 140 000 $ Église de Saint-Jean-l'Évangéliste Nouvelle Restauration de la maçonnerie. 140 000 $ Église Sainte-Amélie Baie-Comeau Restauration de la toiture. 120 000 $ Église de Notre-Dame-de-Bon-Secours L'Islet Restauration du plancher des cloches et des gardes-corps. 120 000 $ Église de Saint-Michel Vaudreuil-Dorion Restauration de la toiture. 12 800 $ Chapelle Saint-Cyriac Saguenay Restauration du revêtement extérieur et des portes. 119 000 $ Église de Saint-Jean-Baptiste Sherbrooke Restauration de la toiture. 112 000 $ Chapelle de Tadoussac Tadoussac Restauration du clocher, des portes et des finis intérieurs. 110 000 $ Église de Saint-Prime Saint-Prime Restauration du clocher. 105 000 $ Église de Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Restauration de la maçonnerie. 105 000 $ Église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie Repentigny Restauration de la toiture. 100 000 $ Cathédrale Christ Church Montréal Restauration de la flèche du clocher. 1 360 000 $ Total pour 68 projets 14 605 200 $

Projets retenus dans le cadre du volet 2 -Œuvres d'art et orgues

2022-2023

Édifices Municipalité Aide financière Description des travaux Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal Montréal Restauration du monument de Saint-Joseph et de l'Enfant-Jésus d'Alfred Laliberté. 70 000 $ Église de Saint-Louis Lotbinière Restauration de l'orgue Elliot, 1802 / Mitchell, 1879 / Casavant Frères, Opus 1979, 1949 6 300 $ Église de Saint-Irérée Montréal Restauration de l'orgue Casavant Frères, Opus 539. 56 000 $ Basilique Notre-Dame-du-Cap Trois-Rivières Restauration de l'orgue Casavant Frères, Opus 2679, 1964. 248 500 $ Chapelle funéraire Louis-Joseph-Papineau Montebello Restauration d'un tableau représentant L'Ascension. 14 000 $ Total 5 projets 394 800 $

