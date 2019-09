Protection des renseignements personnels - Le gouvernement refuse de regarder dans sa cour; que craint-il?

QUÉBEC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de plusieurs épisodes préoccupants de fuites de données, le député de René‑Lévesque, leader parlementaire et porte-parole du Parti Québécois en matière de finances, Martin Ouellet, reste perplexe devant la position du gouvernement quant à la tenue d'une commission parlementaire sur la protection des renseignements personnels; contre toute logique, le domaine public n'y serait pas entendu.

EN BREF

Les fuites de données personnelles ont non seulement touché des firmes privées, mais également des organisations publiques.

Le gouvernement dit vouloir faire la lumière sur le phénomène, mais il refuse de regarder dans sa propre cour.

Les parlementaires ont le devoir de se pencher sur l'ensemble de ce problème complexe afin de trouver des pistes de solution pour mieux protéger les données des Québécois.

Le Parti Québécois continuera de réclamer que les membres de la CFP puissent entendre Revenu Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor.

« Dès que Desjardins a annoncé que quelque 2,7 millions de ses membres avaient été victimes d'une fuite de données, nous nous sommes demandé de quelle façon les parlementaires pourraient contribuer à mieux protéger l'information personnelle des Québécois. Il était urgent d'agir; nous avons même proposé au gouvernement la tenue d'une commission parlementaire spéciale, en juillet, mais il l'a alors jugée prématurée », a rappelé Martin Ouellet.

Depuis, d'autres institutions d'importance, comme Capital One et Equifax, ont elles aussi avoué s'être fait voler de l'information concernant leurs clients. Et se sont ajoutés à ce triste bilan, plus récemment, Revenu Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor. Mais pas question, pour le gouvernement, de se pencher sur ce qui s'est passé à l'interne. « Même à huis clos, la CAQ refuse d'entendre Revenu Québec! Que craint‑elle, exactement? », a demandé le porte‑parole.

« L'enjeu de la protection des données est complexe, global, et il touche toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Plus personne ne se sent à l'abri d'un vol d'identité, et la confiance des citoyens est à son plus bas. Or, il y a certainement des façons de diminuer les risques. Nous avons, tout au moins, le devoir d'en discuter, et pas seulement à moitié », a poursuivi le député.

Martin Ouellet insiste : il ne s'agit pas de trouver un coupable, mais plutôt des solutions. « L'important, c'est que les Québécois retrouvent un certain sentiment de sécurité. Les députés ont des questions à poser en leur nom, et les institutions, les autorités réglementaires, les experts ont certainement des réponses, des idées, des suggestions à partager. Toutefois, ce n'est pas que l'affaire des entreprises; l'État doit lui aussi prendre part à l'exercice », a‑t‑il insisté.

Une autre séance de travail de la Commission des finances publiques (CFP) aura bientôt lieu afin de poursuivre les discussions à propos de la tenue d'une commission parlementaire sur la protection des données personnelles. Le Parti Québécois continuera à plaider pour qu'on y entende Revenu Québec et le Secrétariat du Conseil du trésor.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Thomas Gaudreault, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418 456-2282