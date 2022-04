Protection des berges contre l'érosion côtière - Plus de 3,7 M$ versés à la Municipalité de Pointe-aux-Outardes

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, pour l'année 2021-2022, une somme de 3 746 238 $ afin de poursuivre les travaux de protection côtière dans le secteur de la rue Labrie, à Pointe-aux-Outardes sur la Côte-Nord.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce.

Cette subvention gouvernementale est octroyée par l'entremise du Cadre pour la prévention de sinistres. L'investissement global pour ce projet représente 10 446 238 $.

Les travaux ont débuté en 2021 et se termineront à l'été 2022.

Citations :

« La protection des berges de Pointe-aux-Outardes contre l'érosion renforce la sécurité des gens qui ont choisi d'y vivre et garantit la préservation de l'environnement immédiat. Cet investissement était aussi nécessaire pour prévenir les catastrophes naturelles et éviter aux citoyens de vivre des situations bouleversantes, telles que des déménagements obligés. Cet engagement témoigne de la volonté de votre gouvernement d'assurer la protection et la sécurité de nos populations et de nos milieux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les travaux réalisés sur la berge côtière de Pointe-aux-Outardes sont rassurants pour les citoyens. En priorisant ce projet, notre gouvernement soutient les résidents de la municipalité pour qu'ils puissent y vivre paisiblement. C'est par ces initiatives que nous aidons les Nord-Côtiers qui sont enracinés dans leur région afin qu'ils continuent à habiter notre Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les travaux de recharge de plage auront permis de freiner le phénomène d'érosion des berges qui préoccupait la Municipalité et les citoyens depuis une vingtaine d'années. En plus de protéger les résidences à risque de la rue Labrie et du parc de maisons mobiles de la rue David, les travaux redonnent aux citoyens et aux touristes l'accès à une plage protégée menant aux battures à perte de vue pour profiter de ce joyau qu'est notre fleuve Saint-Laurent. C'est un ingrédient essentiel au bonheur et à la qualité de vie des Outardéens. »

Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes

Faits saillants :

Avant 2013, une analyse de risques a mis en lumière une grande vulnérabilité des bâtiments et infrastructures à l'érosion côtière dans le secteur est de la rue Labrie.

En 2013, une firme d'ingénierie a analysé les solutions possibles pour contrer l'érosion de la berge de ce secteur de Pointe-aux-Outardes . L'une d'entre elles favorisait la mise en place d'une recharge de plage avec des matériaux grossiers et cinq épis rocheux. Une investigation plus approfondie a toutefois privilégié une solution sans épis rocheux, moins coûteuse, mais plus durable et performante.

. L'une d'entre elles favorisait la mise en place d'une recharge de plage avec des matériaux grossiers et cinq épis rocheux. Une investigation plus approfondie a toutefois privilégié une solution sans épis rocheux, moins coûteuse, mais plus durable et performante. On estime que les travaux réalisés offrent une protection d'une valeur de plus de 15 M$ en biens :

8 360 100 $ en valeur directe (76 bâtiments commerciaux et résidentiels (bâtiments essentiels) ainsi qu'une section de route de 1,9 km.



6 713 609 $ en valeur indirecte (60 bâtiments résidentiels construits en dehors du secteur qui se retrouveraient isolés si la route était affectée par l'érosion côtière).

Lien connexe :

Cadre pour la prévention de sinistres

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]