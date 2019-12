Protection de la jeunesse - Le ministre Lionel Carmant annonce trois mesures pour soutenir les intervenants en protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 30 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de ses rencontres avec les équipes des services de protection de la jeunesse des diverses régions du Québec, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer trois actions à prioriser pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services offerts aux jeunes et aux enfants en difficulté et leur famille.

1. Faire évoluer les standards de pratique

Le rythme du traitement des dossiers sera dicté uniquement par le temps nécessaire pour faire une analyse juste et en profondeur des cas. Par le fait même, les intervenants se concentreront davantage sur les actions requises pour assurer le bon développement et la sécurité des enfants. Il s'agit donc d'optimiser l'organisation des services en protection de la jeunesse afin de permettre un temps d'intervention directe qui soit proportionnel aux caractéristiques et aux contextes propres à chacun des cas.

2. Alléger les processus administratifs

Afin que la multiplication et la complexité des formulaires ne restreignent pas le temps alloué aux interventions, la contribution du personnel de soutien administratif sera maximisée. Les intervenants qualifiés se consacreront donc majoritairement aux tâches pour lesquelles leurs compétences sont exigées et nécessaires.

3. Permettre l'achat de matériel pour faciliter le travail des intervenants

Considérant le besoin des intervenants d'avoir à leur disposition tout l'équipement nécessaire à la réalisation optimale et sécuritaire de leurs activités, le ministre annonce qu'une part de l'investissement de 47 M$ annoncé en juillet dernier sera prévue à cette fin, notamment par l'achat de matériel tel que des cellulaires de fonction.

Citations :

« Les défis que nous avons à relever en matière de protection de la jeunesse sont nombreux, et nous nous engageons à poursuivre nos actions pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services. C'est ensemble, grâce à une collaboration étroite de tous les acteurs concernés, que nous pourrons aider nos jeunes à développer leur plein potentiel. Il en va de notre avenir collectif. J'ai à cœur de tout mettre en œuvre pour mieux répondre aux besoins de ces jeunes et de leurs familles, et pour soutenir nos équipes dévouées. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Camille Lambert-Chan, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 558-8329