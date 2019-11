Protection de la jeunesse - Le ministre délégué Lionel Carmant reconnait le travail essentiel des équipes et réitère les actions mises en place pour les soutenir

QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, tient à réitérer que le soutien aux intervenants en protection de la jeunesse est au cœur de ses priorités et que de nombreuses mesures ont déjà été mises en place afin d'assurer une meilleure surveillance et un meilleur suivi des enfants et des jeunes vulnérables.

Le ministre accueille le rapport Protection de la jeunesse : gestion des interventions à la suite d'un signalement à un directeur de la protection de la jeunesse déposé à l'Assemblée nationale, hier, par le Vérificateur général du Québec, et souligne que les recommandations qui y sont formulées s'inscrivent en cohérence avec les efforts déployés dans les derniers mois afin d'améliorer l'efficacité des interventions.

Le soutien clinique des intervenants a notamment été bonifié à la suite d'un investissement de 18 M$. Un montant de 47 M$ a également été octroyé pour l'ajout de près de 400 nouvelles ressources afin de consolider les équipes et de favoriser l'élimination des listes d'attente. Pour mieux outiller les intervenants, un rôle central sera accordé à la table clinique des directeurs de protection de la jeunesse et des directeurs provinciaux en vue d'appuyer son importance comme plateforme d'échange visant à harmoniser et à partager les bonnes pratiques. Afin de s'assurer que les bons gestes soient posés au bon moment, dans les délais nécessaires, une vigie pour les récurrences de signalement, dans l'ensemble des régions du Québec, sera notamment mise en place. Une révision des standards de pratique clinique en protection de la jeunesse est aussi prévue.

Rappelons que les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sont en cours et qu'une attention particulière sera accordée aux recommandations qui suivront.

Citation :

« Sans attendre, nous avons entrepris des démarches afin de mieux appuyer nos équipes dans leur travail essentiel auprès des enfants et des jeunes du Québec. Nous avons plusieurs défis à relever, mais nous allons agir tous ensemble afin que chaque enfant puisse évoluer dans un environnement sécuritaire, rassurant et propice à son développement. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux



Faits saillants :

Le rapport Protection de la jeunesse : gestion des interventions à la suite d'un signalement à un directeur de la protection de la jeunesse, qui couvre la période de 2016-2017 à 2017-2018, concerne des travaux menés auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de trois établissements. Il dresse certains constats sur la situation observée et soumet des recommandations, dont deux sont destinées au MSSS :

réviser les normes encadrant la pratique clinique en protection de la jeunesse et apporter les correctifs, s'il y a lieu;

développer une stratégie de surveillance des interventions des DPJ de manière à évaluer leur efficacité et à pouvoir intervenir, le cas échéant.

Les trois établissements concernés par le rapport sont :

le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale;

le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est;

le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke .

Le MSSS ainsi que les établissements concernés élaboreront chacun un plan d'action qui contiendra les mesures pour répondre aux observations présentées dans le rapport.

