La solution de protection contre les dégâts d'eau la plus avancée et la mieux adaptée aux propriétés et copropriétés.

Le manufacturier québécois offre maintenant la possibilité de connecter une multitude d'autres appareils intelligents au système de protection contre les dégâts d'eau pour une cascade d'actions protectrices.

Les prises électrique et murale intelligentes ainsi que le contrôleur de charge électrique intelligent se connectent maintenant directement à la valve. Ainsi, une fuite d'eau captée par un détecteur de fuites d'eau mènera vers la fermeture de la valve (pour éviter un dégât d'eau), mais pourra aussi éteindre lave-vaisselle, laveuse ou chauffe-eau s'ils y sont branchés afin d'éviter qu'ils ne s'endommagent en fonctionnant à vide.

Parmi les nouvelles fonctionnalités intelligentes s'ajoutent la compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et l'Assistant Google, le géorepérage et la possibilité d'ouvrir ou de fermer la valve intelligente à partir d'un interrupteur. Ainsi, les utilisateurs pourront fermer proactivement leur entrée d'eau principale avant de partir de la maison ou du chalet pour une absence prolongée.

Enfin, depuis son dévoilement en 2018, la valve Sedna a été déclinée en plusieurs modèles afin de convenir à tous les types d'entrées d'eau présentes sur le marché, adressant ainsi une niche jusqu'alors délaissée. Valves secondaires pour les entrées d'eau séparées et valves « prête pour PEX », un matériau utilisé dans les constructions neuves, viennent s'ajouter à l'offre.

Réclamé depuis plusieurs années par les consommateurs, le détecteur de fuites d'eau avec câble de périmètre compte parmi les nouveaux produits du manufacturier. D'une longueur de 7 pi, le câble de périmètre permet de longer les murs ou d'encercler les appareils présentant un risque plus élevé de fuites, comme les chauffe-eau.

« Grâce à notre offre bonifiée, on répond littéralement à tous les contextes immobiliers des propriétaires et des copropriétaires, affirme Maxime Caron-Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies. Nous avons misé sur l'un de nos points forts - l'intégration verticale de nos activités - pour réussir ce tour de force de proposer l'offre la plus complète en matière de protection contre les dégâts d'eau », ajoute-t-il.

Malgré la pandémie et la pénurie de composantes électroniques poussant les prix à la hausse, l'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu maintient le cap avec sa stratégie qui s'est avérée gagnante d'offrir le système le plus performant au meilleur prix.

Le Système intelligent de protection contre les dégâts d'eau Sedna par Sinopé est 100 % autonome. Il élimine les risques de dégâts d'eau et fonctionne même en cas de panne de courant ou d'Internet.

La valve Sedna a d'ailleurs remporté l'Argent aux Grands Prix du Design 2021 pour sa conception innovante et hautement fonctionnelle.

Lancé en 2018, le système intelligent de protection contre les dégâts d'eau Sedna comptait à l'origine une valve intelligente et deux types de détecteurs de fuites d'eau, le positionnant comme le premier système intelligent et autonome conçu au Canada. Les nouveaux accessoires et fonctionnalités intelligentes positionnent une fois de plus le manufacturier à l'avant-garde en matière de protection contre les dégâts d'eau.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important manufacturier canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multi-résidentiel. En plus de concevoir les appareils de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et plateformes de gestion pour d'autres entreprises de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entrepreneurs dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

