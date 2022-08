TORONTO, le 4 août 2022 /CNW/ - Selon un récent sondage de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), après plus de deux années de pandémie et d'incertitude économique, une part non négligeable de la population se retrouve plongée dans un marasme financier. Le sondage Prospérité ou survie se penche sur les questions qui préoccupent la population au quotidien, notamment l'endettement, l'épargne, les fonds d'urgence et la littératie financière.

En gros, au pays, une personne sur quatre (27 %) juge sa situation financière moins bonne qu'il y a un an, tandis qu'une sur trois (34 %) s'attend à ce que sa situation financière s'améliore d'ici un an. Les questions d'argent demeurent un facteur de stress important, qui suscitent l'inquiétude d'environ les deux tiers (65 %) de la population.

L'endettement, source d'anxiété

Près de la moitié (49 %) des Canadiennes et des Canadiens sont endettés et, du nombre, plus des deux tiers (68 %) s'en préoccupent. Une personne sur quatre a reporté un solde impayé sur une carte de crédit dans la dernière année et environ autant (23 %) compte faire de même le mois prochain. Voici quelques autres problèmes d'endettement constatés :

Plus de la moitié des personnes (61 %) qui ont contracté un emprunt pour couvrir des dépenses courantes dans les deux dernières années ne l'ont pas encore remboursé.

Près de la moitié de la population (45 %) a emprunté de l'argent l'an dernier, à la banque dans 22 % des cas et auprès de membres de la famille dans 18 % des cas.

Parmi les moins de 65 ans ayant un prêt hypothécaire ou d'autres dettes, une tranche impressionnante de 60 % craint de ne pas s'en libérer avant 65 ans.

« L'endettement est source d'anxiété et ressemble parfois à un tunnel sans fin, mais il existe des solutions pour s'en sortir », rappelle Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Si vous éprouvez des difficultés, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Les ressources en littératie financière gratuites de CPA Canada, de même que divers organismes sans but lucratif, sont là pour vous aider à trouver ou retrouver la voie de la prospérité financière. »

P récarité financière

D'après le sondage, de nombreuses personnes sont trop serrées pour épargner ou se constituer un fonds d'urgence. Pas moins d'une personne sur deux (50 %) n'arriverait pas à réunir 2 500 $ en cas d'imprévu, près de deux sur cinq (38 %) ne pourraient rassembler 1 000 $, et environ une sur quatre (26 %) ne pourrait même pas obtenir 500 $ sans devoir emprunter de l'argent ou vendre un bien. Qui plus est, à peine un peu plus de la moitié (54 %) de la population affirme avoir un fonds d'urgence.

Par ailleurs, l'épargne est la cause de stress financier la plus souvent citée (47 %). En moyenne, les personnes sondées épargnent 10 % de leur revenu après impôt, mais le tiers d'entre elles n'épargnent rien du tout.

Bons élèves

Même s'ils tirent le diable par la queue, 78 % des Canadiennes et des Canadiens s'attribuent une note de « A », « B » ou « C » pour la gestion de leurs finances et sont convaincus de posséder les connaissances et les compétences nécessaires pour faire de bons choix en matière d'épargne, de gestion des dettes, de placement et de budget.

Voici les notes que les personnes sondées se sont attribuées pour leurs aptitudes en finances personnelles :

Près des deux tiers (62 %) s'évaluent dans la moyenne, dont la moitié (31 %) se sont donné une note de « B », et l'autre moitié, une note de « C ».

16 % se sont attribué un « A ».

Seulement 8 % s'estiment en situation d'échec (note « F »).

« On observe un décalage entre les comportements financiers des gens et leur confiance en leurs compétences et connaissances financières, analyse Doretta Thompson. La plupart jugent en savoir assez pour prendre des décisions judicieuses en matière de finances personnelles, alors que certains indicateurs clés de l'endettement et de l'épargne pointent dans la direction opposée. »

Vous avez de la difficulté à gérer votre argent? Apprenez à faire face à l'endettement et prenez vos finances en main grâce à des connaissances d'expert, afin de passer de la survie à la prospérité. CPA Canada propose une foule de ressources gratuites pour aider la population à mieux comprendre les questions d'argent et à prendre des décisions financières responsables. On trouvera en ligne une liste d'ateliers de littératie financière sur une multitude de sujets, s'adressant à des publics de tous les âges, et pour toutes les étapes de la vie. De plus, obtenez gratuitement un livre électronique qui donne des pistes pour se remettre sur les rails après une perte d'emploi : Survive and thrive: Move ahead financially after losing your job (Survivre et prospérer : Aller de l'avant financièrement après une perte d'emploi).

Méthodologie du sondage

Les données présentées sont tirées d'un sondage réalisé par Ipsos pour le compte de CPA Canada. Le sondage a été mené auprès de 2 000 personnes de 18 ans et plus sur la plateforme IPSOS Omnibus entre le 24 mars et le 4 avril 2022. Les données combinées ont été pondérées en fonction de l'âge, du sexe, du niveau d'études et de la région, pour que la composition de l'échantillon reflète la population du Canada. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité. Dans le présent cas, les résultats sont considérés comme précis à +/- 2,5 points de pourcentage près, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte du pays avait été consultée. Un document d'information est disponible en ligne à cpacanada.ca/prosperite.

