Prospérité et lutte contre les changements climatiques - Le gouvernement du Québec dévoile son Plan de soutien des partenaires au développement de la forêt privée 2020-2024

QUÉBEC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a profité de son passage au Forum des communautés forestières de la Fédération québécoise des municipalités pour dévoiler le Plan de soutien des partenaires au développement de la forêt privée 2020-2024. Le gouvernement du Québec confirme ainsi sa volonté de prioriser les actions qui contribueront au développement de la forêt privée au cours des prochaines années.

Le plan, dont la vision s'inspire des idées des propriétaires de boisés actifs et fiers de contribuer à la prospérité du Québec et à la lutte contre les changements climatiques, se décline en quatre grandes orientations :

encourager la production de bois à l'aide d'interventions qui incitent les propriétaires à mettre en valeur le potentiel sylvicole de leurs boisés;

réaliser et poursuivre les scénarios sylvicoles rentables économiquement par des investissements suffisants et qui sont appuyés d'un argumentaire économique;

valoriser la contribution des producteurs forestiers à la société, soit par le maintien des fonctions écologiques des milieux naturels et la participation à la lutte contre les changements climatiques;

appuyer le développement des organisations, des entrepreneurs et des travailleurs actifs en forêt privée en créant un environnement de travail stimulant qui favorise le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre.

Cette planification a été élaborée avec les membres du Forum des partenaires de la forêt privée. La contribution de tous les acteurs à sa mise en œuvre est essentielle pour en assurer la réussite.

Citations :

« Notre gouvernement a l'intention de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires afin de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour poursuivre le développement de la forêt privée. Ainsi, le secteur forestier contribuera à créer de la richesse dans l'ensemble des régions du Québec et à mettre à profit nos ressources renouvelables pour relever les défis du 21e siècle, notamment celui de la lutte contre les changements climatiques. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« À titre de porte-parole des communautés forestières, la FQM croit au potentiel de l'industrie forestière autant pour dynamiser l'économie du Québec que pour lutter contre les changements climatiques. La FQM collaborera avec le gouvernement pour la mise en œuvre du Plan de soutien des partenaires au développement de la forêt privée 2020-2024. »

M. Luc Simard, président du Regroupement des communautés forestières et préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

Liens connexes :

Le Plan de soutien des partenaires au développement de la forêt privée 2020-2024 donne suite à la Planification stratégique de soutien au développement de la forêt privée 2015-2019.

Pour consulter le Plan de soutien des partenaires au développement de la forêt privée 2020-2024, visitez le https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forets-privees/grandes-orientations-amenagement-gestion/

