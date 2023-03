Prospérer dans une économie mondiale en rapide évolution : nouveau rapport sur l'avenir des CAT canadiens

OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - Tech-Accès Canada a publié aujourd'hui un nouveau rapport intitulé « L'avenir des CAT canadiens : prospérer dans une économie mondiale en rapide évolution. » Un centre d'accès à la technologie (CAT) est un centre de recherche appliquée et d'innovation de pointe affilié à un collège ou à un cégep canadien, qui concentre ses domaines d'expertise en innovation pour aider un secteur industriel particulier en fournissant de la recherche appliquée, des services techniques et de la formation/mobilisation des connaissances. Il y a actuellement 60 CAT en activité au Canada, qui soutiennent tous les secteurs industriels clés du pays.

Le rapport propose une vision renouvelée et les moyens d'assurer la croissance et la durabilité des centres d'accès à la technologie. Fondé sur les valeurs fondamentales que sont l'innovation, l'excellence, la collaboration, l'esprit d'entreprise, l'objectivité et l'équité, la diversité et l'inclusion, le modèle des CAT crée un réseau d'intermédiaires objectifs en matière d'innovation qui travaillent en collaboration avec les petites entreprises canadiennes pour mettre leurs nouvelles technologies novatrices sur le marché dans les délais requis.

Le rapport peut être lu et téléchargé à l'adresse suivante : https://tech-access.ca/resources/

Le rapport a été rédigé par Nathalie Méthot, directrice du Bureau de la recherche et de l'innovation du Collège La Cité et présidente de Tech-Accès Canada, David Berthiaume, PDG de Kemitek du Cégep de Thetford et président d'office de Tech-Accès Canada, et Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

« Le modèle des centres d'accès à la technologie est une invention typiquement canadienne et une source de fierté. En investissant dans un réseau bien établi de CAT, les entreprises canadiennes novatrices seront en mesure de surmonter le ralentissement économique mondial prévu et de prospérer dans les années à venir », a déclaré Nathalie Méthot - Collège La Cité et présidente de Tech-Accès Canada.

Les CAT sont conçus pour être locaux, accessibles et abordables. Les CAT aident les entreprises canadiennes en :

menant des projets de recherche appliquée et de développement axés sur les problèmes de l'entreprise ;

offrant des services techniques spécialisés et des conseils objectifs ; et

assurant la formation relative aux nouveaux types d'équipements et de processus.

L'année dernière, près de 5 000 entreprises ont fait appel aux CAT pour les accompagner dans leur parcours de commercialisation. Grâce aux modestes prescriptions de politiques du rapport, il est possible de justifier le développement d'un réseau solide de 100 CAT au cours des cinq prochaines années, travaillant tous selon une vision commune et un modèle opérationnel éprouvé, capable d'aider chaque année au moins 20 000 PME et organisations canadiennes à relever leurs défis en matière d'innovation.

« Les recommandations du rapport proviennent de praticiens et sont conçues pour aider les décideurs politiques à apprécier ce à quoi devrait ressembler un programme de CAT réussi à l'échelle du Canada : le modèle, sa mission et ses valeurs, ses opérations, ses sources de financement et la manière de mesurer son impact », a déclaré David Berthiaume, PDG de Kemitek.

Les 60 CAT en activité aujourd'hui couvrent un large éventail d'industries et de secteurs de l'économie, et sont situés dans des environnements divers, à la fois urbains et ruraux. « Un nombre important d'autres centres de recherche collégiaux fonctionnent comme des CAT mais n'en ont pas la désignation officielle. Un réseau solide de 100 centres d'accès à la technologie, répartis géographiquement mais interconnectés, pourrait aider le Canada à se positionner en tant que chef de file de l'innovation, tout en développant les entreprises et en créant de la richesse au niveau national », a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

Établi en 2015, Tech-Accès Canada est un organisme sans but lucratif qui agit à titre de réseau national des CAT du Canada. Tech-Accès Canada partage les meilleures pratiques entre les membres et administre diverses initiatives en utilisant les CAT comme une équipe dédiée de fournisseurs de services, y compris le Programme de visites interactives, TAC360, et l'initiative Jump Ball.

Pour en savoir plus sur les CAT, consultez le site suivant : www.tech-access.ca.

SOURCE Tech-Access Canada

Renseignements: Ken Doyle, Directeur général, Tech-Accès Canada, Téléphone : 613.209.3279 613.209.3279, Courriel : [email protected], Twitter : @TechAccessCDA, 350, rue Sparks, bureau 909 | Ottawa (Ontario) | K1R 7S8, MeetTheTACs.ca | TAC360.ca | InteractiveVisits.ca | TACJumpBall.ca