Proshow Audiovisual, Bespoke Audio Visual et XPAV s'unissent pour devenir Avera Audiovisuel

Aujourd'hui, une entreprise audiovisuelle à capitaux canadiens voit le jour, avec un accent sur les personnes, le partenariat et une mission commune.

VANCOUVER, BC et TORONTO et MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - Trois des entreprises audiovisuelles indépendantes les plus respectées au Canada -- Proshow Audiovisual, Bespoke Audio Visual et XPAV -- ont annoncé aujourd'hui le lancement d'Avera Audiovisuel, une entreprise audiovisuelle nationale qui regroupera leurs activités afin de mieux servir leurs clients à l'échelle du pays, tout en préservant le caractère, la direction et les relations qui ont défini chacune des sociétés fondatrices. Prévue aux alentours du 1er juin 2026 (sous réserve des conditions de clôture habituelles), Avera exercera ses activités en tant que marque principale, tandis que ses sociétés fondatrices continueront de servir leurs clients pendant la période de transition en 2026.

Avera réunit des décennies d'expérience dans la réalisation d'événements en direct, de conférences et de productions complexes pour des clients des secteurs corporatif, public et institutionnel à travers le Canada. Avec sept bureaux à l'échelle nationale, l'entreprise est présente dans les principaux marchés économiques du pays et dispose d'un portefeuille impressionnant d'installations, incluant un centre de congrès de renommée internationale, ainsi que des hôtels et des lieux d'événements spéciaux. Elle offre une gamme de technologies et de services distinctifs et ciblés, spécialement conçus pour les marchés des événements en direct et de la diffusion en continu.

« Avera repose sur la conviction que la croissance et la culture ne sont pas incompatibles », a déclaré Matt Hussack, chef de la direction de Proshow et futur chef de la direction d'Avera. « Il ne s'agit pas de croître pour le simple plaisir de croître. Il s'agit de créer une plateforme plus solide pour nos équipes, d'offrir plus de constance à nos clients et de bâtir une entreprise canadienne conçue pour durer. »

Pensée pour les clients, portée par les équipes

Les clients de Proshow, Bespoke et XPAV continueront de travailler avec les mêmes équipes locales, les mêmes responsables et les mêmes points de contact qu'ils connaissent aujourd'hui. La création d'Avera vient renforcer ces relations en élargissant l'accès à des ressources nationales, à des standards techniques partagés et à une expertise accrue -- sans ajouter de lourdeur administrative ni compromettre la qualité du service.

« Les capacités combinées de cette entreprise seront remarquables, et je suis convaincu qu'elle deviendra la société de référence en audiovisuel au Canada », a déclaré Martin Blanchard, fondateur d'XPAV au Québec et futur président du conseil d'administration.

Une alternative canadienne

À une époque marquée par une convergence croissante des multinationales, Avera est volontairement une entreprise à capitaux canadiens. L'entreprise a été créée pour offrir aux clients un partenaire national solide, capable de comprendre les réalités régionales, la prestation bilingue et les défis liés à la production d'événements à travers le Canada.

Le nom Avera est dérivé de la racine latine vera, qui signifie « vérité », reflétant l'engagement du groupe envers l'intégrité, la clarté et un partenariat authentique.

Perspectives d'avenir

À compter du 16 avril, Avera agira comme marque ombrelle, tandis que les entreprises fondatrices continueront d'opérer dans leurs capacités actuelles pendant la période de transition, avec une intégration qui se poursuivra tout au long de 2026. Les marques existantes seront progressivement retirées entre le milieu et la fin de 2027. Au fil du temps, Avera mettra en place des initiatives communes axées sur le développement des talents, la durabilité et l'innovation dans la prestation d'événements en direct.

« Notre objectif n'est pas d'effacer ce qui a fait le succès de chaque entreprise », a déclaré Kyle Brooks, fondateur de Bespoke Audiovisual à Toronto et futur directeur de la stratégie. « Il s'agit de le préserver -- et de lui donner les moyens de se développer. »

À propos d'Avera

Avera est une entreprise audiovisuelle à capitaux canadiens issue de la fusion et du regroupement de Proshow (Vancouver), Bespoke (Toronto) et XPAV (Montréal). Avec sept bureaux à travers le Canada, Avera réalise des événements en direct, des conférences et des services de production technique, en combinant une présence nationale avec une expertise locale, des installations distinctives et une approche centrée sur les personnes.

SOURCE Avera Audiovisuel

Contact média : Kyle Brooks, Directeur de la stratégie, Avera Audiovisuel, [email protected], www.averaAV.ca