Le chef de file mondial des technologies de sécurité lance le tout nouveau système EVO doté d'une fonction de surveillance unique en son genre qui s'autofinance grâce aux recettes publicitaires

DEERFIELD BEACH, Floride, 15 décembre 2021 /CNW/ - Prosegur Security, un chef de file mondial des technologies de sécurité, a lancé EVO, le premier système de surveillance électronique des articles (SEA) au monde doté d'une plateforme publicitaire intégrée qui s'autofinance grâce aux revenus publicitaires tout en fournissant aux détaillants des données précieuses sur le trafic en magasin. Le système EVO comprend des moniteurs qui diffusent des annonces approuvées par le détaillant à l'entrée des magasins. Prosegur et son partenaire technologique INEO en assurent la gestion.

« La Silicon Valley et même d'importants détaillants en ligne ont créé d'importantes plateformes de génération de revenus grâce à la publicité. Le système SEA est placé stratégiquement à l'un des emplacements clés du magasin physique où les consommateurs peuvent être incités à acheter davantage, a déclaré Tony D'Onofrio, chef de la direction de l'unité des ventes au détail mondiales de Prosegur. Il est temps que la surveillance électronique des articles se transforme en une puissante plateforme publicitaire soutenue par l'intelligence artificielle avec des caractéristiques de sécurité et d'exploitation accrues. Les grands moniteurs du système EVO peuvent diffuser un message de bienvenue, des renseignements sur le port du masque et la distanciation sociale, les offres spéciales en cours dans le magasin et plus encore. Par-dessus tout, les marques sont disposées à payer pour que leurs publicités apparaissent aussi sur les écrans, ce qui compense ou paie entièrement le coût du système. »

Le système EVO repose sur une plateforme d'intégration des médias SEA brevetée développée par INEO, le partenaire de Prosegur, qui permet la gestion automatisée et à distance des publicités dans l'ensemble de la chaîne de magasins. Les publicités peuvent être ciblées à l'échelle régionale, ou même uniques à un endroit précis.

« Nous sommes ravis de nous associer à Prosegur, un leader mondial en matière de sécurité, pour le lancement du système EVO », a déclaré Kyle Hall, chef de la direction d'INEO. « EVO est doté des meilleures fonctions de prévention des pertes, y compris d'une caméra intégrée qui capture une vidéo de 15 secondes lorsqu'une alarme est déclenchée. Il peut aussi envoyer des avis par courriel ou texte. Plus important encore, EVO comprend des outils d'analyse intégrés pour magasin, appuyés par l'IA, qui fournissent des données sur le nombre de clients en magasin ainsi que certains renseignements démographiques, comme le sexe, l'âge et même la cote de satisfaction de la clientèle. Toutes les données sont facilement accessibles au détaillant grâce à un tableau de bord infonuagique qui peut être personnalisé. »

Le système unique en son genre contribue à transformer la prévention des pertes d'un centre de coûts en une source génératrice de revenus. Il est disponible en technologies AM, RF ou RFID. Grâce à sa fonction de caméra intégrée, EVO enregistre 15 secondes d'un incident suivant le déclenchement d'une alarme et envoie une notification instantanée pour examen, ce qui rend les enquêtes plus rapides, plus efficaces et plus précises. En outre, la plateforme utilise une technologie de réseau neuronal de pointe pour fournir des données démographiques et des comptes de trafic extrêmement précis, contribuant ainsi à uniformiser les règles du jeu entre les entreprises conventionnelles de vente au détail et les entreprises de commerce électronique.

Pour en savoir plus sur Prosegur Security et le tout nouveau système EVO, visitez www.prosegur.us.

À propos de Prosegur Security USA

Prosegur rend le monde plus sûr en prenant soin des gens et des entreprises tout en demeurant à l'avant-garde de l'innovation. L'entreprise est un leader mondial de la sécurité dans 26 pays, avec plus de 165 000 employés et 26 centres de commandement répartis dans le monde entier. Aux États-Unis, l'entreprise offre une gamme de services de sécurité, notamment des systèmes vidéo de surveillance, des étiquettes et des systèmes SEA et RFID, ainsi que des services de protection d'entreprise, de surveillance à distance et de cybersécurité. Prosegur est fière d'aider les organisations, grandes et petites, à relever leurs défis en matière de sécurité grâce à la technologie, au travail d'équipe, à l'innovation et à l'attention constante portée à ses clients.

