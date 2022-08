Prosegur Security lance Yellow, le chien robot, comme dernière innovation dans la gamme d'offres de sécurité intelligente

Yellow est doté de capacités d'analytique vidéo, de cartographie thermique et de reconnaissance faciale

DEERFIELD BEACH, Floride, 30 août 2022 /CNW/ - Prosegur Security USA annonce l'intégration de sa toute dernière technologie de sécurité, un chien robot nommé Yellow, dans ses services de sécurité privée et professionnelle pour la patrouille affectée au périmètre. Yellow a plusieurs applications. Il peut être déployé dans des situations trop dangereuses ou trop difficiles pour l'accès humain. En outre, il peut être utilisé lors d'événements et, grâce à la technologie de reconnaissance faciale, il peut repérer « un ami ou un ennemi », alertant ainsi la sécurité de menaces possibles. Yellow est alimenté par la plateforme GenzAI de Prosegur et son partenaire en intelligence artificielle, Azena, ce qui permet de communiquer les situations de risque grâce à la technologie 5G à tout centre des opérations de sécurité de Prosegur.

« Prosegur comprend l'importance d'offrir des services de sécurité intelligents et intégrés, et Yellow est une approche novatrice qui établit des liens et qui communique avec les gens et les technologies pour offrir une solution de sécurité complète », a déclaré Mike Dunn, directeur de la technologie chez Prosegur. « En tirant parti de notre plateforme GenzAI, de l'apprentissage automatique de pointe, des communications, des caméras intelligentes et de l'analytique vidéo, Yellow peut détecter les menaces à la sécurité, transmettre l'information au centre des opérations de sécurité et à la sécurité locale pour réagir rapidement et neutraliser tout danger. »

En tant que prolongement de la plateforme GenzAI de Prosegur et en partenariat avec des logiciels de la place de marché Azena, Yellow intègre l'analytique vidéo dans ses tâches de surveillance pour détecter et reconnaître les éléments suspects, alertant instantanément le centre des opérations de sécurité de toute menace possible. Yellow offre un soutien accru et une efficacité mise à niveau des opérations de patrouille humaine, améliorant les mesures de sûreté et de sécurité de surveillance autonome. Conçu avec des capteurs hypersensibles, Yellow peut également détecter les fluctuations de température et de gaz, qui pourraient indiquer une fuite de gaz ou un incendie.

Yellow est en mesure d'effectuer des patrouilles affectées au périmètre de manière autonome ou sous la supervision d'un membre de l'équipe de sécurité, ce qui permet une application en temps réel à un événement privé ou public, y compris des concerts et des jeux sportifs. Les capacités d'apprentissage automatique de Yellow rendent également possible le fait qu'il s'adapte à tout terrain, qu'il contourne les obstacles et qu'il crée une carte complète de son secteur de patrouille. De plus, l'équipement de pointe de Yellow permet de communiquer avec le centre des opérations de sécurité/la sécurité locale tout en relayant sa position physique sans interruption. Les capacités de Yellow sont flexibles et adaptables, et le chien s'intègre parfaitement à l'approche holistique de la sécurité de Prosegur.

Hartmut Schaper, chef de la direction d'Azena, la plateforme qui alimente l'analytique vidéo de Yellow, a ajouté : « L'innovation est à l'avant-garde de tout ce que nous faisons à Azena, et l'analytique vidéo est maintenant rendue possible par le biais de l'intelligence artificielle et peut être mise à profit dans plus de secteurs que jamais auparavant pour améliorer la sûreté, la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Prosegur Security pour accroître l'intervention humaine en utilisant une technologie de détection sophistiquée. »

Précédemment présenté à Rock à Rio Lisbonne 2022 et à l'Open de Mutua Madrid, Yellow fera ses débuts aux États-Unis lors de l'événement Global Security Exchange (GSX) de cette année à Atlanta, en Géorgie, du 12 au 14 septembre. Pendant l'événement, Yellow patrouillera dans le périmètre du stand de Prosegur, démontrant ses capacités de surveillance et de détection, de téléassistance avancée et d'interaction avec les visiteurs.

Pour en savoir plus sur Prosegur Security et Yellow, visitez www.prosegur.us/ .

À propos de Prosegur Security USA

Prosegur rend le monde plus sûr en prenant soin des gens et des entreprises tout en demeurant à l'avant-garde de l'innovation. L'entreprise est un leader mondial de la sécurité dans 26 pays, avec plus de 165 000 employés et 26 centres de commandement répartis dans le monde entier. Aux États-Unis, l'entreprise offre une gamme de services de sécurité, y compris des services de surveillance, de patrouille mobile, de technologie de sécurité, de contrôle, de centre d'opérations de sécurité, de gestion des risques mondiaux, de sécurité au détail et de cybersécurité. Prosegur est fière d'aider les organisations, grandes et petites, à relever leurs défis en matière de sécurité grâce à la technologie, au travail d'équipe, à l'innovation et à l'attention constante portée à ses clients.

Azena

Azena exploite une plateforme d'Internet des objets (IdO) ouverte qui relie les fabricants de caméras, les fournisseurs des centres des opérations de sécurité, les développeurs d'applications, les fournisseurs de systèmes d'exploitation à mémoire virtuelle et les intégrateurs de systèmes. Son objectif est d'accélérer la vitesse d'innovation pour les caméras de sécurité et les applications qui utilisent l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Pour ce faire, l'entreprise propose un système d'exploitation gratuit et ouvert pour les caméras de sécurité, une trousse d'outils de développement pour les développeurs d'applications et un portail de gestion des appareils, ainsi qu'un magasin d'applications pour les intégrateurs. Azena a son siège social à Munich, en Allemagne, et elle est sur le marché depuis septembre 2018.

