Collection complète conçue pour enseigner et étudier l'histoire, la vie et la culture des Noirs aux États-Unis.

LONDRES, 14 février 2022 /CNW/ - ProQuest, chef de file de l'éducation technologique, qui fait partie de Clarivate, a annoncé aujourd'hui le lancement de ProQuest Black Studies, une collection consultable de sources organisées sur l'histoire et la vie des Noirs américains, utiles en classe et la recherche.

Cette nouvelle ressource couvre plusieurs siècles d'histoire, de l'époque coloniale à nos jours. À son lancement, la collection comprend 10 grands journaux historiques noirs, 120 collections d'archives et 120 revues en texte intégral, des vidéos et des essais du corps professoral tous axés sur les études des Noirs. Les bibliothèques universitaires peuvent s'y abonner sur la plateforme ProQuest.

« J'adore les articles portant sur des personnes, des événements ou des organisations, a déclaré Ashley D. Farmer, professeure agrégée d'études et d'histoire sur les Africains et la diaspora africaine à l'Université du Texas, à Austin. Ils sont idéaux pour motiver les étudiants à se renseigner davantage à cet égard et un point de départ formidable pour la recherche.

La collection Black Studies comprend :

Les NAACP Papers : près de deux millions de pages de notes de service internes, de notes d'information juridiques et de résumés à effet direct des bureaux nationaux, juridiques et de succursales de l'association à l'échelle des États-Unis.

près de deux millions de pages de notes de service internes, de notes d'information juridiques et de résumés à effet direct des bureaux nationaux, juridiques et de succursales de l'association à l'échelle des États-Unis. Dossiers de trois des plus importantes organisations de défense des droits civils des années 1950 et 1960 : Congrès de l'égalité raciale (CORE), Conférence du leadership chrétien du Sud (SCLC) et Comité de coordination des étudiants non violents (SNCC).

Congrès de l'égalité raciale (CORE), Conférence du leadership chrétien du Sud (SCLC) et Comité de coordination des étudiants non violents (SNCC). Collections primées de sources originales axées sur l'esclavage et le mouvement abolitionniste, y compris le projet Race, Slavery and Free Blacks, publié par Loren Schweninger; et les Black Abolitionist Papers, publiés par C. Peter Ripley et George E. Carter.

y compris le projet Race, Slavery and Free Blacks, publié par Loren Schweninger; et les Black Abolitionist Papers, publiés par C. Peter Ripley et George E. Carter. Des archives incroyables de journaux historiques sur les Noirs qui exposent les contours de la vie de la communauté noire - y compris le Chicago Defender et le New York Amsterdam News.

« À ProQuest, nous croyons que les connaissances et l'information fiable peuvent aider à mieux comprendre et à faire évoluer les choses. En collaboration avec des professeurs et des universitaires renommés de l'histoire des Noirs, nous avons rassemblé du contenu existant et nouveau sur une même plateforme, permettant ainsi de découvrir du contenu important d'une nouvelle façon, a déclaré Susan Bokern, vice-présidente de la gestion des produits à ProQuest. ProQuest Black Studies permet aux utilisateurs de visualiser les relations contextuelles d'un sujet et de faire des découvertes inattendues. Les étudiants et les professeurs peuvent parcourir les collections d'archives comme s'ils exploraient une archive physique dans une bibliothèque. »

ProQuest Black Studies est idéal pour la recherche à tous les niveaux, des cours de premier cycle aux programmes de doctorat. La collection soutient des projets de recherche sur l'histoire afro-américaine, l'histoire américaine, les sciences politiques et les cours de sociologie. Les étudiants des cycles supérieurs peuvent utiliser la collection pour la rédaction d'articles, de documents de séminaires de recherche, des thèses et des dissertations. Les pages thématiques et une chronologie complète permettent aux professeurs et aux étudiants de repérer une personne ou un événement, puis de récupérer rapidement des articles de journaux, des sources originales et des articles de revues sur le sujet.

La ressource continuera de croître au fil du temps grâce aux nouvelles collections d'archives, aux vidéos supplémentaires, au contenu gouvernemental - comme les décisions clés de la Cour suprême et les lois - et plus encore.

