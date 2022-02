Propulser les entrepreneurs issus de la diversité vers de nouveaux sommets : Le Club Prospérité Diversité du Québec lance la première édition de son programme Élan de la diversité

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Club Prospérité Diversité du Québec (CPDQ) est fier d'annoncer le lancement de la première édition de son programme Élan de la diversité. Ce programme novateur vise à propulser les femmes et les hommes d'affaires issus de la diversité ayant des entreprises en croissance et à fort potentiel vers de nouveaux sommets, à multiplier et faire rayonner les modèles de réussite économique des Québécoises et des Québécois issus de la diversité ethnoculturelle contribuant ainsi à leur donner accès au financement des grands bailleurs de fonds.

Dans le cadre de cette initiative, dix femmes et hommes d'affaires issus de la diversité auront la chance d'être accompagnés, encadrés et conseillés par des femmes et des hommes d'affaires faisant partie des grands bâtisseurs du Québec.

Le programme sera orienté autour de 4 grands axes :

1) Rencontres avec des PDG du Québec Inc.

2) Formations et réseautage stratégique

3) Rayonnement dans le monde des affaires

4) Croissance par le repreneuriat

Les personnes intéressées à participer au programme peuvent soumettre leur candidature avant le 28 février 2022 sur le site web du CPDQ. Les noms des récipiendaires seront dévoilés au mois de mars prochain.

« Bien que la société québécoise d'aujourd'hui soit plus diversifiée et plus cosmopolite que jamais, la présence de la diversité dans le monde des affaires est loin d'être à l'image de la société », souligne Nedgy Augustin, cofondatrice du CPDQ. Une partie de la diversité, souvent oubliée, fait souvent face à des plafonds de verre l'empêchant de contribuer pleinement à l'essor de l'économie du Québec et ce, à la hauteur de leurs compétences, leur potentiel et de leurs ambitions.

Le Club Prospérité Diversité du Québec a l'ambition de contribuer à ce que les grands bâtisseurs du Québec de demain soient aussi des Québécois issus de toutes les communautés qui forment la mosaïque culturelle du Québec d'aujourd'hui », souligne M. Stanley Victor, cofondateur du CPDQ.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet du CPDQ : https://elandiversite.com/ .

