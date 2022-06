Propulser les entrepreneurs issus de la diversité vers de nouveaux sommets : Le Club Prospérité Diversité du Québec dévoile les 10 lauréats de la première édition de son programme Élan de la diversité

MONTRÉAL, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Club Prospérité Diversité du Québec (CPDQ) a dévoilée le 28 avril dernier, en présence du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux , M. Lionel Carmant les dix lauréates et lauréats de la première édition de son programme Élan de la diversité, qui a pour objectif de propulser des hommes et des femmes d'affaires issus de la diversité ethnoculturelle ayant des entreprises en croissance et à fort potentiel, vers de nouveaux sommets.

Le comité de sélection, composé de représentants d'organisations prestigieuses comme la Banque de Développement du Canada, la Banque Royale du Canada, la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, le Cercle des présidents du Québec, Desjardins, Evol, le Fonds Afro-Entrepreneurs et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, a sélectionné dix entrepreneurs prometteurs issus de la diversité qui auront la chance d'être accompagnés, encadrés et conseillés par des femmes et des hommes d'affaires faisant partie des grands bâtisseurs du Québec.

Voici les lauréates et lauréats de la première édition du programme :

Larbi Bennouna , SETYM International

, SETYM International Isaac Bosquet , DameSara

, DameSara Michel Hilaire , Centre Investigation et sécurité Canada

, Centre Investigation et sécurité Popol Kayembe Ngezo, Insse Inc.

Indira Moudi , Louis Lafrance et Fils Ltée

, et Fils Ltée Ba Khoa Nguyen , Dr. Ba Khoa Nguyen Inc.

, Dr. Ba Khoa Nguyen Inc. Jimmy Pham, Pharmacie Vinh The Jimmy Pham et Kar Man Lam Inc.

Rémy Ricardo, GRG Pharmaciens et associés

Paul Harry Toussaint , Ayibobo services culinaires Inc., Services culinaires Kamuy Inc., Services culinaires Américas Inc.

, Ayibobo services culinaires Inc., Services culinaires Kamuy Inc., Services culinaires Américas Inc. Pape Wade, Airudi

« Les femmes et hommes d'affaires issus de la diversité ethnoculturel sont des bâtisseurs qui contribuent à faire du Québec une nation plus prospère. Nous sommes fiers de la qualité et du potentiel des candidatures reçues, qui témoignent de la contribution à l'économie québécoise des entrepreneurs québécois issus de la diversité. On a aussi vu que les gens d'affaires issus de la diversité ont fait preuve d'une grande agilité dans le contexte difficile de la pandémie et ils ont su saisir les opportunités qui se présentaient à eux en proposant des solutions innovantes. Nous sommes extrêmement enthousiastes d'amorcer la première édition de ce programme novateur qui profitera à l'ensemble de la société québécoise. » souligne Nedgy Augustin, cofondatrice du CPDQ.

« C'est avec un immense sentiment de fierté que le Club prospérité diversité du Québec a lancé ce programme novateur. Je félicite les lauréats et je souligne l'engagement de nos nombreux partenaires dans ce projet novateur qui vise à propulser les lauréats vers de nouveaux sommets. Le programme Élan est en étroite concordance avec la mission du Club qui est celle de voir des femmes et des hommes d'affaires issus de la diversité ethnoculturelle parmi les grands bâtisseurs du Québec de demain. Notre responsabilité commune est de nous assurer que chaque québécoise et québécois puisse contribuer à la prospérité économique du Québec à la hauteur de ses ambitions, de ses talents et de ses aspirations » ajoute M. Stanley Victor, cofondateur du CPDQ.

« Je suis très fier de cette initiative du Club prospérité diversité du Québec. Cette première édition du programme Élan de la diversité permettra, entre autres, à des gens d'affaires issus de la diversité ethnoculturelle de démontrer leur potentiel à des bâtisseurs du Québec. Le mentorat dont ils bénéficieront ne pourra que les aider à atteindre de nouveaux sommets. C'est une chance unique de se démarquer et j'encourage fortement ce type de programme et ce, partout au Québec. Félicitations à tous les lauréats. », a mentionné M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Pour plus d'informations ou pour consulter le profil des lauréates et lauréats, visitez le site Internet du CPDQ : https://elandiversite.com/ .

SOURCE Club Prospérité Diversité du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Nedgy Augustin, Co-fondatrice, 514-558-5604, [email protected]; Renseignements : Club Prospérité Diversité du Québec, [email protected]