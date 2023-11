Propulser l'innovation, l'excellence et la créativité en génie

Don majeur de Groupe Canam dans le cadre de la Grande Campagne de l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Pour transformer la société de demain, il faut sortir des sentiers battus. C'est pourquoi être à l'avant-garde est au cœur de l'ADN de l'Université de Sherbrooke. L'entreprise Groupe Canam partage ce même souci de l'innovation, de la recherche et du développement, ce qui l'a menée à appuyer l'UdeS par un don substantiel.

Groupe Canam, qui a à cœur d’appuyer les milieux où elle est ancrée, a choisi de contribuer à la Grande Campagne de l’Université de Sherbrooke par un don substantiel à deux projets de la Faculté de génie. Tony Bégin, fier diplômé de l'UdeS et vice-président, ventes et préconstruction chez Groupe Canam, nous explique les liens qui se sont tissés entre l'entreprise et l'UdeS.

« Les universités sont bien souvent le berceau de l'innovation. Elles contribuent à notre prospérité collective. C'était donc assez naturel pour nous de participer à la Grande Campagne actuelle, avec un don exemplaire », souligne Tony Bégin, vice-président, ventes et préconstruction chez Canam.

La contribution de l'entreprise sera destinée à deux projets de la Faculté de génie. D'abord, elle viendra améliorer ses milieux de vie, afin que les étudiantes et étudiants puissent bénéficier d'un environnement à la fine pointe de la technologie et d'espaces où ils pourront faire progresser leurs connaissances. Elle permettra également la mise en place d'activités de développement professionnel liées à l'innovation dans la faculté. Ces activités viendront outiller et inspirer les professionnelles et professionnels en exercice comme la relève de demain en génie.

« Avec ce don majeur, Groupe Canam contribue au déploiement de notre milieu de vie où se côtoient l'excellence, la créativité et l'innovation. Je les remercie chaleureusement de contribuer au succès de l'ensemble de notre communauté et de soutenir notre mission de formation de la relève en génie », mentionne le professeur Jean Proulx, doyen de la Faculté de génie.

Un soutien de longue date

Ce n'est pas d'hier que l'entreprise née en Beauce soutient le développement de l'Université de Sherbrooke. En effet, le fondateur de l'entreprise, Marcel Dutil, a été le président de la 3e campagne majeure de financement de l'Université de Sherbrooke, qui s'est déroulée de 1988 à 1992. Son engagement et son parcours professionnel exceptionnel ont été soulignés en 1989, alors qu'un doctorat d'honneur lui a été décerné.

Ce fleuron québécois qu'est Canam s'engage aussi envers l'UdeS en accueillant régulièrement des stagiaires de l'Université de Sherbrooke, particulièrement dans les domaines du génie civil et du génie mécanique. « Mettre les mains dans un projet est l'une des forces en génie à l'UdeS. On aime embaucher des stagiaires qui n'ont pas peur d'oser! Ici, les stagiaires et les employés n'ont pas de description de tâches : ils apportent leur propre identité à l'exercice de leurs fonctions », souligne Tony Bégin.

Cette façon de faire rejoint particulièrement les formules pédagogiques de la Faculté de génie, où les étudiantes et étudiants sont amenés à propulser leur savoir-faire et leur inventivité à un autre niveau. Dans la vidéo, vous pourrez entendre Tony Bégin expliquer comment Groupe Canam s'allie naturellement aux universités, et plus particulièrement, à l'Université de Sherbrooke.

À propos du Groupe Canam

Groupe Canam se spécialise dans la conception et la fabrication de composants métalliques pour l'industrie de la construction en Amérique du Nord. L'entreprise exerce ses activités dans les domaines des bâtiments et des infrastructures. Groupe Canam exploite douze usines au Canada et aux États-Unis ainsi que des bureaux d'ingénierie au Canada, en Roumanie, en Inde et aux Philippines, et compte en 2023 plus de 3 500 personnes employées.

À propos de la Grande Campagne de l'UdeS

Depuis sa fondation, l'Université de Sherbrooke innove, repousse les frontières comme les façons de faire, et prend des décisions avant-gardistes. Ces orientations ont forgé son identité et sont une source de fierté pour l'ensemble de sa communauté universitaire. Aujourd'hui, c'est dans ce même état d'esprit que l'institution entreprend le prochain chapitre de son développement, avec sa Grande Campagne de financement Choisir de changer l'avenir. Cette campagne de 250 M$, la plus ambitieuse de son histoire, permettra de soutenir plus de 150 projets inspirants, qui apporteront des solutions concrètes aux défis d'aujourd'hui et de demain.

