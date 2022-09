BAODING, Chine, 18 septembre 2022 /CNW/ - Le 9 septembre, le HAVAL H6 HEV, propulsé par le système GWM L.E.M.O.N. DHT, a fait une apparition à la Coupe du monde de rugby à VII 2022, ce qui en fait le premier modèle de véhicule à énergie nouvelle lancé par GWM sur le marché sud-africain.

À l'extérieur du stade du Cap, le HAVAL H6 HEV a attiré l'attention de nombreux spectateurs. Certains d'entre eux ont dit aimer l'extérieur du modèle et se sont renseignés sur la configuration et la date de lancement.

Propulsé par le système GWM L.E.M.O.N. DHT, le modèle de véhicule à énergie nouvelle HAVAL H6 HEV fait ses débuts à la Coupe du monde de rugby à VII 2022 (PRNewsfoto/GWM)

« Nous espérons pénétrer le marché des véhicules à énergie nouvelle en Afrique du Sud, offrant ainsi à nos clients une toute nouvelle expérience de conduite dans ce type de véhicule. Bientôt, le HAVAL H6 HEV sera disponible en Afrique du Sud », a déclaré Conrad Groenewald, chef de l'exploitation de HAVAL en Afrique du Sud.

Le modèle est équipé du GWM L.E.M.O.N. DHT, jumelé à un groupe motopropulseur constitué d'un moteur turbo de 1,5 L et de deux moteurs.

Grâce à une commutation intelligente du système de commande, ce modèle peut atteindre un équilibre entre la puissance et la consommation de carburant dans divers scénarios. Lorsque vous circulez à basse vitesse sur les routes urbaines, le véhicule peut être conduit en mode électrique ou de série pour un démarrage rapide et une réduction de la consommation de carburant.

Ce modèle de véhicule à énergie nouvelle a précédemment été lancé en Australie, en Thaïlande et dans d'autres régions.

CarExpert, un célèbre média automobile australien, a émis comme commentaire après un essai routier : « Le HAVAL H6 HEV est un bon VUS hybride. Il alterne intelligemment entre l'essence et l'électricité pour offrir un mélange de performance et d'économie, et pour accélérer de façon surprenante lorsque vous en avez besoin. »

Comme l'indiquent les données sur les ventes publiées par la société, le HAVAL H6 HEV s'est classé premier sur le marché des VUS de classe C en Thaïlande pendant un total de 10 mois après son lancement jusqu'à la fin de juillet de cette année.

Le système L.E.M.O.N. DHT est conçu et développé de façon indépendante par GWM, et a l'avantage d'être hautement intégré, très intelligent et très adaptable. Grâce à un système de commande intelligent, il peut automatiquement changer les modes de conduite, tels qu'en mode véhicule électrique, en branchement en parallèle-série, en branchement en série et en récupération d'énergie, en fonction des scénarios de conduite actuels.

Le véhicule peut ainsi offrir aux usagers des expériences de conduite écoénergétiques dans des conditions urbaines et des expériences de conduite à grande vitesse puissantes. Le système peut être équipé à la fois en architecture d'alimentation de véhicule électrique hybride et de véhicule électrique hybride rechargeable.

En août dernier, GWM HAVAL a officiellement annoncé qu'elle avait entrepris une transformation globale vers le secteur des véhicules à énergie nouvelle. L'entreprise prévoit augmenter sa part des ventes de modèles de véhicules à énergie nouvelle à 80 % d'ici 2025.

HAVAL, appuyé par son moteur GWM L.E.M.O.N. DHT, produira une plus grande quantité de VUS hybrides à énergie nouvelle pour les utilisateurs du monde entier, qui peuvent non seulement s'adapter à leurs habitudes d'utilisation de véhicules à carburant, mais aussi soulager l'anxiété liée à la distance de conduite et à la sécurité des véhicules à énergie nouvelle.

