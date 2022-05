Proprio Direct et Multi-Prêts annoncent leur partenariat

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Proprio Direct et le cabinet en courtage hypothécaire Multi-Prêts sont fiers d'annoncer leur nouveau partenariat visant à mieux accompagner les consommateurs désirant financer, refinancer ou renouveler leur hypothèque.

L'achat d'une propriété représente souvent la transaction la plus importante dans une vie et dans un marché immobilier caractérisé par une rareté de propriétés et la surenchère, il est d'autant plus important pour les consommateurs, pour vendre ou trouver une propriété qui répond à leurs besoins, d'avoir un professionnel de confiance et d'expérience qui les accompagne dans cette démarche. Grâce à l'expertise des courtiers immobiliers Proprio Direct, les consommateurs peuvent en sortir gagnants et avoir la paix d'esprit et profiter de la sécurité qu'offre l'accompagnement de professionnels dans le cadre des offres multiples qui caractérisent une grande proportion des transactions dans le marché actuel.

Avec ce partenariat, près de 750 courtiers immobiliers Proprio Direct pourront proposer une offre à valeur ajoutée à leurs clients de manière rapide et efficace. « L'intérêt des consommateurs a toujours été au cœur des préoccupations de Proprio Direct et par l'entremise de notre partenariat avec Multi-Prêts, les consommateurs seront accompagnés du début à la fin du processus d'achat, en plus de pouvoir se faire préqualifier pour le financement hypothécaire en s'assurant de pouvoir réagir rapidement pour l'achat d'une propriété », souligne Philippe Lecoq, président de Proprio Direct. « Ayant des courtiers à travers la province, Proprio Direct et Multi Prêts assurent ainsi un service complet et personnel à l'échelle de la Province. Nous sommes fiers d'étendre notre collaboration avec Multi-Prêts qui a le pouvoir de répondre à l'ensemble des besoins des courtiers Proprio Direct et de leurs clients. »

« Dans le marché actuel, être prêt et outillé d'une préapprobation est une condition gagnante pour avoir accès aux propriétés disponibles. L'accompagnement par des professionnels du début jusqu'à la conclusion du processus sera, sans l'ombre d'un doute, très rassurant pour les acheteurs recherchant la paix d'esprit dans ce marché agité grâce aux forces respectives des courtiers de Proprio Direct et de Multi-Prêts. », explique Sylvain Mantha, directeur général chez Multi-Prêts Hypothèques.

À propos de Multi-Prêts Hypothèques

Incontournable du courtage hypothécaire, Multi-Prêts Hypothèques œuvre depuis 1982, avec une équipe incomparable de plus de 550 courtiers hypothécaires, au sein du Groupe financier M3, à offrir les solutions les mieux adaptées aux clients qui désirent contracter une hypothèque.

Multi-Prêts œuvre dans toutes les régions du Québec, cumulant 41 ans de notoriété et de reconnaissance de la part des consommateurs, notamment grâce à son indéfectible engagement envers les clients. Offrir le prêt hypothécaire le plus cohérent avec les projets de des clients et répondre à leurs besoins, c'est l'engagement principal de la bannière.

À propos de Proprio Direct

Fondée en 1987, Proprio Direct est une agence immobilière qui compte près de 750 courtiers immobiliers desservant l'ensemble du Québec. Grâce à une offre distinctive qui combine l'accompagnement et l'expertise d'un courtier à la flexibilité de trouver l'acheteur soi-même, l'entreprise a su se tailler une place enviable et une notoriété dans le marché québécois.

En 2017, Proprio Direct est devenue une filiale à part entière de la société canadienne Brookfield regroupant plus de 20 000 courtiers immobiliers à l'échelle du pays, lesquels sont répartis au sein de quatre bannières parmi les plus importantes et reconnues au Canada.

