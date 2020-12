Le présent communiqué n'est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé aux États-Unis.

TORONTO, le 16 déc. 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de Propriétés de Choix a déclaré une distribution en espèces de 0,061667 $ par unité de fiducie pour le mois de décembre 2020, ce qui représente 0,74 $ par unité de fiducie sur une base annualisée, payable le 15 janvier 2021 aux porteurs de parts dûment inscrits à la clôture des marchés le 31 décembre 2020.

Distribution extraordinaire

Propriétés de Choix a également annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré une distribution extraordinaire autre qu'en espèces de 0,09 $ par unité de fiducie, payable le 31 décembre 2020 aux porteurs de parts dûment inscrits à la clôture des marchés le 31 décembre 2020 (la « distribution extraordinaire »). La distribution extraordinaire vise principalement à distribuer aux porteurs de parts une partie du gain en capital réalisé par la Fiducie à partir de transactions effectuées au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2020. Par conséquent, la distribution extraordinaire prendra la forme d'un gain en capital aux fins des impôts canadiens sur le revenu.

Les porteurs de parts qui sont résidents canadiens seront généralement tenus d'inclure leur part proportionnelle du revenu de la fiducie et du gain en capital imposable net pour l'année d'imposition 2020, telle qu'elle leur a été attribuée et désignée par la fiducie, dans le calcul de leur revenu respectif pour l'année d'imposition 2020.

La distribution extraordinaire sera payée à la clôture des marchés le 31 décembre 2020 uniquement par l'émission de nouvelles parts de fiducie qui auront une juste valeur marchande égale au montant en argent de la distribution extraordinaire, laquelle sera fondée sur le prix de clôture des parts de fiducie à la TSX le 31 décembre 2020. Immédiatement après le paiement de la distribution extraordinaire, les parts de fiducie émises et en circulation seront consolidées de sorte que le nombre total de parts en fiducie émises et en circulation sera le même qu'immédiatement avant la distribution extraordinaire. Le montant de la distribution extraordinaire fera augmenter le prix de base rajusté des parts de fiducie consolidées des porteurs de parts. Les porteurs de parts qui ne résident pas au Canada aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu peuvent être assujettis aux retenues d'impôt en vigueur relativement au paiement de la distribution extraordinaire.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix, une fiducie de placement immobilier canadienne prééminente diversifiée, est le propriétaire, le gestionnaire et le développeur d'un portefeuille immobilier de haute qualité composé de 726 propriétés totalisant 65,3 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Propriétés de Choix détient un portefeuille regroupant des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des locataires œuvrant dans le domaine des biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, et elle offre un portefeuille de projets d'aménagement immobilier impressionnant et considérable. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix, à l'adresse www.sedar.com.

Renseignements: Mario Barrafato, Chef de la direction financière, Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, Tél. : 416 628-7872, Courriel : [email protected]

