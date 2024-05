Système de chauffage révolutionnaire sans émissions

Maintient l'autonomie de conduite hivernale des véhicules électriques à batterie

FREMONT, Californie, 16 mai 2024 /CNW/ - Proof Energy Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement commercial de son système de chauffage ClearTherm™ Range Defender™ pour véhicules électriques à batterie (VEB). Ce système de chauffage à oxydation catalytique breveté fournit une chaleur sans émissions aux systèmes de CVC des véhicules, préservant l'énergie stockée dans les batteries pour la propulsion et maintenant l'autonomie de conduite même par des températures hivernales inférieures à zéro.

Bien que le nombre de VEB continue d'augmenter et que la technologie des batteries ne cesse de s'améliorer, les exploitants de parcs d'autobus et de camions signalent régulièrement qu'il est très difficile d'exploiter les VEB en hiver à cause d'une réduction de 30 % ou plus de l'autonomie de conduite.

« Pour résoudre ce problème de l'industrie, notre système ClearTherm™ Range Defender™ utilise du carburant à l'éthanol renouvelable, facilement disponible et à faible coût, ainsi que la technologie brevetée d'oxydation catalytique de Proof Energy pour fournir une chaleur sans émissions qui ne vide par les batteries des véhicules. » a déclaré Vlad Kalika - chef de la direction de Proof Energy.

Proof Energy a nommé Coulomb Solutions Inc (CSI) comme partenaire de vente exclusif pour les produits ClearTherm™. « CSI est ravi de s'associer à Proof Energy pour introduire ClearTherm™ sur le marché nord-américain. C'est la seule solution sans émissions qui restaure l'autonomie de conduite hivernale des véhicules électriques commerciaux de nos clients. » a déclaré David Mazaika - chef de la direction de Coulomb Solutions Inc.

« Proof Energy est ravie de s'associer à CSI. En tant que fournisseur de premier plan de composants commerciaux de groupes motopropulseurs pour VE et distributeur nord-américain exclusif des batteries au lithium-ion de CATL pour véhicules commerciaux, CSI travaille déjà en étroite collaboration avec de nombreux fabricants d'équipement d'origine et clients de parcs de véhicules utilisant ClearTherm™. » a déclaré Tim Dummer - président de Proof Energy.

Proof Energy (kiosque 3610) et CSI (kiosque 3601) présenteront ClearTherm™ Range Defender™ Lors de l'exposition Advanced Clean Transportation (ACT) (20-23 mais à Las Vegas) : www.actexpo.com

À propos de Proof Energy : www.proof-energy.com

Fondée en 2020 à Fremont, en Californie, Proof Energy commercialise une technologie de pile à combustible SOFC métallique de prochaine génération développée par le Lawrence Berkeley National Lab (LBNL).

Les prolongateurs d'autonomie révolutionnaires M-SOFC de Proof Energy, agnostiques en matière de carburant, utilisent des carburants porteurs d'hydrogène renouvelable à faible coût, tels que l'éthanol, le méthanol et l'ammoniac, afin d'offrir des solutions carboneutres et concurrentielles sur le plan des coûts pour les applications de transport et d'énergie stationnaire.

En réponse aux besoins immédiats des clients, Proof Energy commercialise son produit sans émissions ClearTherm™

Range Defender™ en 2024.

