L'assureur franchit le cap du milliard de dollars en volume-primes

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Au moment où l'économie mondiale se contracte et que la montée inflationniste se traduit par la hausse des coûts des réclamations pour les assureurs de dommage, Promutuel Assurance se démarque en dévoilant des résultats financiers qui s'inscrivent, encore une fois, dans sa tradition de croissance et d'excellence. L'année où la mutuelle a célébré ses 170 ans d'existence, elle s'est offerte le plus beau des cadeaux : franchir le cap du milliard de dollars en volumes primes, l'illustration de la confiance et de la fidélité de ses quelque 634 000 membres-assurés.

Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance (Groupe CNW/Promutuel Assurance)

Ces résultats, dévoilés dans le cadre de son assemblée annuelle, démontrent le dynamisme de Promutuel Assurance et de ses 16 sociétés mutuelles. Surtout, ils incitent le Groupe à poursuivre sa transformation afin d'assurer le déploiement de sa stratégie et ainsi assurer la pérennité de l'organisation.

Faits saillants d'une année marquante :

Volume-primes de 1,06 G$, représentant une croissance de 7 %;

G$, représentant une croissance de 7 %; Résultat d'assurance de 83 M$, deux fois plus élevé que les prévisions établies;

M$, deux fois plus élevé que les prévisions établies; Actifs qui atteignent aujourd'hui 2,04 G$;

G$; Ratio de solvabilité de 384 %;

%; Avoir des membres qui atteint désormais 950 M$;

M$; Rendement sur l'avoir des membres de 3 %;

L'excellente performance d'assurance, résultant d'une sinistralité favorable, a réussi à neutraliser une bonne partie de l'effet négatif des marchés boursiers sur le rendement de nos placements, limitant ainsi l'impact négatif sur le résultat global, s'élevant pour sa part à 28 millions de dollars.

Tout au long de l'année 2022, l'ensemble de nos 2 100 collaborateurs ont travaillé sans relâche à livrer une expérience-membre distinctive et à déployer les efforts nécessaires pour optimiser notre modèle opérationnel et réussir la transformation de notre organisation.

Direction : Droit devant!

Alors que Promutuel Assurance consolide son statut dans le peloton de tête du secteur de l'assurance de dommages, l'organisation entre dans la préparation de sa prochaine planification stratégique où elle entend garder le cap sur sa stratégie de croissance rentable et poursuivre la transformation de l'organisation et de sa gouvernance, afin de continuer à générer de la valeur pour ses membres-assurés.

Les prochains mois permettront également à Promutuel Assurance d'accélérer le déploiement de sa stratégie de responsabilité sociale d'entreprise. En tant que citoyen corporatif responsable et engagé auprès des communautés où nous opérons, et en tant qu'assureur de dommages, nous sommes, plus que quiconque, préoccupés par l'impact des changements climatiques sur nos membres-assurés, et ultimement, sur notre Groupe et l'industrie de l'assurance.

Dans ce contexte, il est tout naturel que Promutuel Assurance adopte une posture de leader en matière de lutte contre les changements climatiques et demeure fortement engagée envers ses communautés.

Citations :

« 170 ans après sa fondation, Promutuel Assurance continue de démontrer toute sa pertinence. Non seulement la dernière année a permis de célébrer ce que nous sommes, mais elle a été l'occasion de jeter les bases de ce que nous voulons devenir et accomplir pour les prochaines années. La proximité résultant de notre réseau de sociétés mutuelles et l'engagement de nos employés continuent de nous démarquer auprès de nos membres-assurés », a mentionné le président du Groupe Promutuel, M. Yvan Rose.

« Encore une fois, Promutuel Assurance a livré une solide performance en 2022, poursuivant sa tradition de croissance et d'excellence. Nous demeurons engagés à créer de la valeur pour nos membres-assurés, à travers une offre de produits et services connectée sur leurs besoins évolutifs, ainsi qu'à maintenir notre forte présence au sein des communautés où nous opérons », a indiqué la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 100 employés au service de 634 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 170 ans.

