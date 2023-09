Promutuel Assurance donne 1 M$ pour les actions climatiques et environnementales à l'Université Laval

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - L'Université Laval et Promutuel Assurance sont heureuses d'annoncer un partenariat philanthropique d'un million de dollars sur cinq ans pour soutenir deux initiatives axées sur la protection de l'environnement et le développement durable : le chantier d'avenir en action climatique et l'Institut en environnement, développement et société (Institut EDS).

« Le développement durable fait partie de l'ADN de l'Université Laval. Il est au cœur de nos priorités depuis plusieurs années. Je salue ce partenariat philanthropique exceptionnel qui contribuera à renforcer notre position de leader dans le domaine de l'action climatique, au Québec, au Canada et à l'international », soutient la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours.

Ce partenariat entre l'Université Laval et Promutuel Assurance vise une approche collaborative, qui tire profit de l'expertise de pointe de l'Université. Ce maillage entre le milieu universitaire et la communauté prône une implication active de Promutuel Assurance dans les activités de ces deux projets porteurs, alignés à ses valeurs.

« Faire la promotion de l'ensemble des questions liées à l'environnement et au développement durable pour le mieux-être de la collectivité rejoint nos propres engagements. Former les leaders de demain, comme le fera le Chantier d'avenir en action climatique, est tout aussi porteur puisqu'ils agiront comme des vecteurs de changement auprès des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. C'est donc avec conviction et fierté que Promutuel Assurance s'associe avec l'Université Laval pour ce partenariat des plus structurants et qu'elle pose ainsi un geste concret en réponse aux enjeux climatiques », a déclaré la cheffe de la direction de Promutuel Assurance, Geneviève Fortier.

Chantier d'avenir en action climatique

Une somme de 625 000 $ sera versée au Fonds des Chantiers d'avenir - action climatique. Le chantier d'avenir en action climatique est mené par neuf professeures et professeurs de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, de la Faculté des sciences de l'administration, de la Faculté de médecine, de la Faculté des sciences infirmières et de la Faculté des sciences sociales.

Leurs expertises variées ont été mises à contribution pour concevoir et enseigner un nouveau programme de maîtrise sur mesure, fortement interdisciplinaire, permettant de saisir toute la complexité des enjeux climatiques. Cette maîtrise sur mesure, qui accueille sa première cohorte lors de la présente rentrée universitaire, formera une relève capable d'intervenir auprès des organisations et milieux de vie engagés dans l'action climatique.

« Ces étudiantes et étudiants qui bénéficieront de cette formation interdisciplinaire autour du grand défi de société qu'est le climat seront les acteurs de changement de demain. Ils développeront des compétences transversales à travers la réalisation d'un projet réel en partenariat avec le milieu », souligne Sehl Mellouli, vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.

Les fonds serviront à financer des bourses pour les étudiantes et les étudiants ainsi que leurs projets d'action climatique. Une partie de la somme permettra l'embauche d'une ressource essentielle chargée de la mobilisation, du recrutement, de l'animation et de la coordination au sein du chantier d'avenir.

L'Institut EDS

Un montant de 375 000 $ soutiendra ce carrefour de connaissances et d'expertises multidisciplinaires en environnement et en développement durable. Favorisant les collaborations, l'Institut EDS regroupe plus de 87 membres du corps professoral, 27 membres associés, 18 membres collaborateurs, 345 étudiantes et étudiants, et 4 chaires et groupes de recherche.

Sous la direction de Stéphane Roche, professeur titulaire à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, ce regroupement favorise l'émergence d'une vue d'ensemble des questions d'environnement et de développement durable. Il en fait la promotion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de l'Université, pour agir directement sur le mieux-être des communautés.

« Cette somme soutiendra l'Institut EDS dans son rôle de catalyseur de la recherche, du dialogue interdisciplinaire et des collaborations dans le domaine de l'environnement et du développement durable pour la résolution de problèmes concrets », indique Stéphane Roche.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2 100 employés au service de 634 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 170 ans.

Salle de presse YouTube

SOURCE Université Laval

Renseignements: Source : Relations publiques et protocole, Université Laval, 418 656-3355, [email protected] ; Direction principale Communication et affaires publiques, Promutuel Assurance, 514 347-5939, [email protected]