L'assureur célèbre ses 170 ans d'existence en nourrissant de grandes ambitions

QUÉBEC, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'année 2021 aura permis à Promutuel Assurance de livrer des résultats remarquables et de continuer à se démarquer sur le plan financier, notamment par un résultat d'assurance qui atteint les 206 M$ et un volume-primes qui frise maintenant le milliard de dollars. Des résultats robustes et exceptionnels à l'image d'une organisation qui l'est tout autant. Surtout, une performance enviable qui pave la voie à une année de festivités pour l'assureur qui célèbre cette année ses 170 ans d'existence en 2022.

De toute évidence, la stratégie de croissance rentable de Promutuel Assurance continue de porter fruit. Non seulement le contexte des deux dernières années s'est révélé favorable pour l'industrie de l'assurance, mais les actions préalables à la pandémie que Promutuel Assurance a posées, notamment le retour à ses jeux de base, la révision de son positionnement et la confirmation des secteurs d'affaires où elle souhaite opérer, se reflètent dans ses états financiers et lui ont donné des ailes pour accélérer le déploiement de son plan de croissance rentable. Et à ce chapitre, l'assureur nourrit de grandes ambitions, qu'il s'agisse de doubler la taille de l'organisation ou de se démarquer au-delà des frontières du Québec.

Grâce au dynamisme de ses sociétés mutuelles, à l'engagement de ses 2 000 employés et à la fidélité de ses membres-assurés, tous les principaux indicateurs de Promutuel Assurance dévoilés aujourd'hui dans le cadre de son assemblée générale annuelle sont plus que positifs :

un volume-primes de 993 M$ représentant une croissance de 4,5 %;

un bénéfice (résultat d'assurance) de 206 M$, en hausse de 50 %;

des actifs ayant crû de 10 % pour atteindre 2,033 G$;

l'avoir des membres atteint 923 M$;

le rendement sur l'avoir des membres a progressé de 36 %;

un engagement communautaire important ayant permis de distribuer 36 M$ auprès de ses membres et des communautés où l'organisation est implantée.

Plus précisément, l'année 2021 aura surpassé les attentes à bien des égards, notamment sur le résultat d'assurance. La performance intéressante de nos investissements, combinée au faible taux de sinistralité dû à la clémence de dame Nature au cours de la dernière année, aura d'ailleurs permis de terminer l'année avec un résultat étendu de 229 M$. Enfin, Promutuel Assurance peut compter sur un taux de conservation de ses polices d'assurance de 89 %, témoignant de la fidélité et de la confiance de ses membres-assurés envers le Groupe. Finalement, la somme de ces excellents résultats aura permis à Promutuel Assurance de consolider sa position financière avec un ratio de solvabilité de 397 %.

Au chapitre des résultats non financiers, l'année 2021 a été marquée par des chantiers de transformation destinés à améliorer l'efficience de l'organisation et à renforcer l'expérience du membre-assuré et celle de l'employé :

la simplification de la souscription pour le membre-assuré;

la création et la mise en place d'une direction - Expérience-membre afin de poursuivre la livraison d'une expérience membre différenciée;

le dévoilement de la nouvelle marque employeur « Je suis rendu LÀ »;

le lancement du produit cyber-risques;

l'amélioration des outils en tarification entreprise;

Le repositionnement du modèle d'affaires pour gagner en agilité et paver la voie à une expansion hors Québec.

Citations :

« Notre 170e anniversaire constitue une occasion pour célébrer ce que nous sommes et nous propulser dans l'avenir. Un moment pour se rappeler d'où l'on vient pour savoir où l'on va, dans le respect de nos racines agricoles et des nouveaux créneaux dans lesquels nous sommes résolument engagés. Nous avons bâti un réseau de sociétés mutuelles enracinées dans leur milieu grâce auquel nous sommes devenus plus qu'un assureur, mais un partenaire de confiance toujours LÀ depuis 170 ans », a commenté le président du Groupe Promutuel Assurance, M. Yvan Rose.

« Être une mutuelle, c'est gérer différemment. Les résultats d'aujourd'hui démontrent que nous faisons les choses à notre manière et que nous avons tous les atouts et les leviers pour compétitionner avec les grands et générer de la valeur et de la croissance rentable pour nos membres-assurés. À coups d'audace et d'agilité, nous répondons aux impératifs de transformation qui sont les nôtres : croissance durable, expérience membre, efficacité opérationnelle, propulsion du talent et saine gouvernance. Aujourd'hui, la solidité et la santé financière de notre organisation nous permettent de rêver encore plus grand. Au cours des prochaines années, nous entendons doubler la taille de l'organisation et donner vie à notre ambition de percer le marché hors Québec », de renchérir la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service aux membres, elle compte 2000 employés au service de ses 632 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 170 ans.

