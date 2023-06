BEIJING, 7 juin 2023 /CNW/ - Le 30 mai, la première sélection vidéo du National Communication Center for Science and Technology (NCCST), dont le thème était « Promouvoir la culture scientifique l'innovation, l'entrepreneuriat et la création de valeur » (Promoting Science Literacy, Innovation, Entrepreneurship and Value-Creation) a été mise en ligne sur une page consacrée à cette fin. Les vidéos ont été diffusées par l'intermédiaire de CCTV.com et d'autres plateformes pour permettre au public au pays et à l'étranger d'admirer l'esprit des scientifiques chinois et d'apprendre comment la Chine émerge en tant que moteur du domaine des sciences et technologies en prenant le pouls de l'époque.

Les vidéos sont divisées en trois chapitres : « Préface : Origin of the New-Era Spirit of Chinese Scientists», « Récit principal : Essence of New-Era Spirit of Chinese Scientists » et « Épilogue : A New Chapter of New-Era Spirit of Chinese Scientists », avec six sous-thèmes. Les vidéos, qui mettent l'accent sur l'origine et le développement de l'esprit des scientifiques chinois, rendent hommage aux scientifiques chinois qui ont contribué de façon importante aux progrès de la science et des technologies, à l'amélioration de la vie des gens et au développement de la Chine sur le chemin du renouveau national.

Afin de faire de la Chine un chef de file mondial dans le domaine de la science et des technologies, le NCCST s'engage à stimuler la communication et la transformation des réalisations scientifiques et technologiques en participant à des échanges universitaires et aux efforts de coopération internationale pour promouvoir les dernières découvertes au pays et à l'étranger. Le centre s'efforce également de faire valoir l'esprit des scientifiques en faisant la promotion de la culture scientifique et de scientifiques exceptionnels. Tout en transmettant l'esprit des scientifiques, le centre vise également à intégrer le patriotisme dans la stratégie de développement axée sur l'innovation de la Chine, afin que le public respecte la science et lui fasse confiance de son plein gré, et contribue à la stratégie de développement axée sur l'innovation de la Chine pour le développement socio-économique.

