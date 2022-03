'Cet évènement est une excellente plateforme pour donner l'opportunité aux apprenties boxeurs de vivre l'expérience de combat', déclare Otis Grant, un ancien champion du monde des poids moyens WBO et une moitié des frères Grant Brothers Boxing. "Ces événements présentent aux jeunes talents l'occasion de participer au monde de la boxe amateur."

BoxCity 2 démontrera 12 combats bourrés d'action, contenant 24 des boxeurs amateurs les plus qualifiés de la région, en direct de Le Rinque dans la ville de Mont-Royal.

Les tables/billets VIP sont disponibles à 100 $ par billet (paquet de 8 billets) et comprennent une table près du ring de boxe, un repas complet, des coffrets cadeaux de la part des commanditaires de l'événement, et encore plus. Les billets d'admission générale sont de 25 $ en ligne, 30 $ à la porte le soir du combat.

"Notre événement garanties les meilleurs combats amateurs de la province, vous ne voulez certainement pas le manquer !" déclare Gaetano Pompizzi, président de BoxKo. "Le premier événement c'est vendu en totalité et nous nous attendons aux mêmes engouements de la part des spectateurs cette fois aussi."

"Ces événements inspirent les boxeurs amateurs à passer à un niveau supérieur", déclare Howard Grant, ancien médaillé d'or de boxe et l'autre moitié des frères Grant Brothers Boxing. "L'atmosphère avec la famille, les amis et les fans de combat est une expérience inoubliable pour tous les participants."

BoxCity 2 est commanditer par Chainmyne, BULL Nutrition, Houston Bar & Grill, Network Freight Solutions, Mira Amusement, Pascal Chimienti Real Estate, RollerDisco Montreal, One Suite Spot, et plus encore.



Les billets sont en vente dès maintenant via le site BOXKO PROMOTIONS (boxkoevents.com)

SOURCE Les événement BoxKo Inc.

Renseignements: [email protected]