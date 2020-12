L'entreprise voit le jour en 1979 dans la chambre d'étudiant de Michael Rosenberg, fondateur et chef de la direction à ce jour, qui la lance avec seulement 150 $. L'entreprise est ensuite constituée en société moyennant 10 000 $ en 1980. Promotion In Motion a connu une croissance graduelle qui en fait aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de collations et de confiseries au monde. L'entreprise confectionne certaines des friandises les plus appréciées et qui sont source de plaisir des millions de fois chaque jour partout au monde.

Depuis son premier produit, « Annie Cookies », jusqu'à la création des oursons de gélatine Care Bear®, d'abord importés d'Allemagne et vendus pendant plus de 25 ans, jusqu'à son invention révolutionnaire des Collations aux fruits de Welch'sMD, devenue aujourd'hui la marque vedette de collations aux fruits sur le marché mondial, les nombreux jalons de Promotion In Motion méritant d'être soulignés comprennent :

1981 : En vertu d'une licence de Columbia Pictures, PIM lance son premier produit, « Annie Cookies », qui s'inspire des formes des craquelins conventionnels représentant des animaux, mais qui renvoie à l'histoire de l'orpheline rousse Annie, de la célèbre bande dessinée, comédie musicale de Broadway et œuvre cinématographique « Annie ».

1982 : Michael Rosenberg crée les oursons de gélatine Care Bear®, qui devient un produit phare dans les cinémas et les chaînes de magasins vidéo aux États-Unis pendant plus de 25 ans.

1990 : Michael Rosenberg crée Sour Jacks®, que PIM lance dans les kiosques de concessions commerciales dans les cinémas, lors de collectes de fonds, dans les distributeurs automatiques et, enfin, dans les magasins de détail aux États-Unis. Plus récemment, ce produit a gagné en notoriété en Europe et en Asie.

1993 : PIM crée sa première filiale internationale, Promotion In Motion Canada, et commence sa distribution au Canada .

1994 : PIM s'associe à la coopérative Sun-Maid® Growers of California pour lancer les raisins secs enrobés de chocolat Sun-Maid®, devenant ainsi la marque vedette des clubs-entrepôts, appréciée par des millions de cinéphiles du monde entier.

1998 : Michael Rosenberg conçoit l'idée de créer de nouvelles collations aux fruits faites avec de vrais fruits. PIM développe avec succès la formule unique et s'associe à la National Grape Cooperative Association pour obtenir des droits auprès de la marque Welch's MD tant aimée. En 2001 , les Collations aux fruits de Welch's MD voient le jour. La marque devient la marque phare des collations aux fruits dans le monde entier, vendant plus de 100 paquets chaque seconde, chaque jour!

2001 : PIM établit un partenariat avec Jake, S.L. et commence à fabriquer ses confiseries et collations à Murcie, en Espagne, qui, en moins de 20 ans, devient l'une des plus grandes exportations d'Espagne, avec plus de 2,5 millions de livres de produits expédiés chaque semaine. PIM devient finalement un actionnaire important de l'entreprise.

2004 : Pour répondre à la demande de son portefeuille croissant de produits appréciés, l'entreprise ouvre sa première usine de fabrication au 500, rue Pierce, à Somerset au New Jersey et transforme l'ancien centre de distribution des pièces de Mercedes Benz d'Amérique du Nord en la plus grande usine de fabrication de collations aux fruits au monde.

2006 : Prenant comme tremplin le succès des Collations aux fruits de Welch's MD , PIM lance les Collations Fruits et yogourt MC de Welch's MD , une collation délicieuse et unique en son genre faite de vrais fruits au centre et enrobée de crème de yogourt.

2012 : L'expansion des activités de production se poursuit à Somerset avec l'ouverture d'une installation de 100 000 pieds carrés au 1600 Cottontail Lane, ce qui permet d'ajouter des bureaux et d'entreposer des matières premières. De plus, IRI, de concert avec le Boston Consulting Group, classe PIM au septième rang des entreprises de produits de consommation emballés en Amérique du Nord dont la croissance est la plus rapide. Au cours des sept années qui suivront, PIM figurera quatre fois sur cette liste.

2014 : Crain's New York Business nomme PIM l'une des 100 plus grandes entreprises privées de la région métropolitaine de New York, tandis que NJBiz nomme PIM l'un des 50 plus grands employeurs privés de l'État du New Jersey.

2016 : Pour répondre à la demande croissante, PIM ouvre un nouvel entrepôt de 325 000 pieds carrés dans l'ancien centre de distribution Toys 'R' Us au One Heller Lane, à Somerset au New Jersey. Cette installation a une taille de plus de cinq terrains de football.

2017 : PIM crée une nouvelle filiale pharmaceutique, Pharma In Motion, qui produit des vitamines, des suppléments, des nutraceutiques, des produits pharmaceutiques en vente libre et d'autres produits en gélatine et en d'autres formats.

2018 : PIM bouleverse le marché des confiseries de gélatine avec l'un des lancements de confiserie les plus réussis depuis des années, soit l'Original Gummi FunMix®. Il s'agit d'un « sac de fêtes » comprenant 60 formes, couleurs et saveurs uniques en 5 différentes variétés délicieuses, dont gélatineuses, acidulées, ou extrêmement acidulée, pour des combinaisons infinies de plaisir!

2019 : Promotion In Motion inaugure un projet d'agrandissement de 80 000 pieds carrés de l'usine principale du 500, rue Pierce, à Somerset au New Jersey. Ainsi, l'entreprise occupe plus de 750 000 pieds carrés de présence commerciale dans le canton de Franklin. L'installation agrandie permet à l'entreprise de faire passer sa production américaine à plus de 100 millions de livres de Collations aux fruits de Welch's MD et d'autres friandises.

2020 : PIM entreprend des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une valeur de près de 20 millions de dollars pour un nouveau siège social mondial dans l'ancien siège social de Hertz Corporation à Park Ridge au New Jersey. Celui-ci comprendra de vastes laboratoires de recherche et développement, de dégustation et d'analyse organoleptique ainsi qu'un vaste espace de bureau et de conférence pour ses 150 associés au siège social. De plus, la demande étant toujours forte, PIM ajoute un autre centre de distribution de 310 000 pieds carrés sur le chemin Randolph à Somerset , qui abritera près de 46 000 palettes, ce qui équivaut à près de 2 000 chargements de camions complets de ses produits, ainsi qu'un nouveau magasin-usine qui ouvrira ses portes à la fin de 2021.

2021 : PIM emménagera dans son nouveau siège social mondial, un vaste complexe ultramoderne à Park Ridge, au New Jersey.

« Les 40 dernières années ont été remplies de défis, de réussites, d'obstacles, d'innovation, mais toujours de possibilités amusantes et infinies, a déclaré Michael G. Rosenberg, président et chef de la direction. Je n'aurais jamais pu imaginer certains des jalons incroyables que nous avons accomplis alors qu'assis dans ma chambre de dortoir, je planifiais l'avenir probable de ma modeste entreprise. Mais la même passion, le même dynamisme, la même énergie et le même enthousiasme sont présents tant aujourd'hui qu'en 1979 et qu'en 1980. Nous avons tout particulièrement eu la chance de pouvoir compter sur le talent, le dévouement et l'engagement des associés à tous les niveaux de notre entreprise, de nos bureaux centraux à nos professionnels de la vente au pays et à l'étranger, en passant par nos centres de distribution et les chaînes de fabrication de nos usines ici au New Jersey et dans le monde entier. Ils font de notre entreprise un excellent milieu de travail et donnent vie à nos produits jour après jour. PIM se réjouit à l'idée de 40 autres années d'innovations fascinantes, de succès collaboratifs et de création de collations et de délicieuses confiseries qui continueront de faire la joie des consommateurs petits et grands en offrant des friandises et des grignotines pour toutes les occasions. »

À propos de The Promotion In Motion Companies

The Promotion In Motion Companies, Inc. (« PIM ») est l'un des plus grands fabricants au monde de collations aux fruits, de rouleaux de fruits, de confiseries avec ou sans chocolat, et d'autres délicieuses friandises et grignotines.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.promotioninmotion.com .

