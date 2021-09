Promotion et valorisation du patrimoine linguistique du Québec

QUÉBEC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, au nom du ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 4,5 millions dollars afin de soutenir un projet faisant la promotion et la valorisation de la langue française.

Cette somme octroyée à l'Université Laval permettra la réalisation d'un projet visant à valoriser l'histoire de notre langue par le développement de contenus et d'outils multimédias, notamment un nouveau Dictionnaire historique du français québécois et sa version mobile. Pilotée par le Trésor de la langue française au Québec, cette initiative mettra en lumière la dimension patrimoniale du français québécois en plus de contribuer au rayonnement des connaissances sur notre langue officielle et commune.

Cette somme provient des investissements de 50 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

« Il est primordial pour le gouvernement d'encourager et de soutenir les projets visant à promouvoir notre langue officielle et commune, le français. L'initiative de l'Université Laval s'inscrit dans cette logique. Notre patrimoine linguistique est riche et unique. Il représente une source de fierté pour les Québécoises et les Québécois et nous saluons toutes actions qui contribuent à sa mise en valeur. »

« Cet octroi témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la mise en valeur de la langue française. Je me réjouis d'autant plus que le projet novateur de l'Université Laval aura une portée non seulement dans la région, mais bien partout au Québec. Le développement de ce nouvel outil permettra le rayonnement numérique de notre belle langue qui est au cœur de notre identité et que nous avons le devoir de protéger. »

« Marqué de particularismes d'origines variées, parfois surprenantes, le français en usage au Québec témoigne d'une vitalité et d'une créativité remarquables depuis quatre siècles. Grâce au financement obtenu, le Trésor de la langue française au Québec, fort d'une expertise développée au cours des quelque 50 dernières années à l'Université Laval, pourra faire connaître au plus grand nombre ce patrimoine linguistique et mettre en valeur la richesse lexicale du français d'ici. »

L'aide financière de 4,5 millions de dollars octroyée à l'Université Laval permettra de produire :

une nouvelle édition augmentée du Dictionnaire historique du français québécois. Grâce à ses quelque 1000 entrées enrichies d'extraits sonores de diverses époques, d'images d'archives et de clips vidéo, celui-ci présentera une description détaillée d'emplois de la langue française intrinsèquement associés à l'identité québécoise et représentatifs des diverses régions du Québec;

une version mobile dudit dictionnaire;

une vingtaine de capsules animées mettant en valeur l'histoire du français au Québec et portant sur l'origine d'emplois lexicaux typiquement québécois. Celles-ci feront ainsi la promotion de notre patrimoine et de notre originalité linguistiques;

et divers produits adaptés aux nouveaux médias, tels que des textes littéraires consultables à partir des médias sociaux, des cartes linguistiques interactives, des balados, des vignettes animées ou encore des bandes dessinées. Ces produits seront destinés à un large public, notamment les jeunes adultes et les apprenantes et apprenants du français.

Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf.

