Promotion et valorisation du patrimoine linguistique du Québec

QUÉBEC, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, au nom du ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent l'octroi d'une subvention de 4,5 millions de dollars afin de soutenir un projet faisant la promotion et la valorisation de la langue française.

Cette somme octroyée à l'Université de Sherbrooke servira à la création du Fonds de données linguistiques du Québec ainsi qu'au développement d'une plateforme numérique en accès libre dotée d'une interface Web permettant d'interroger intégralement le contenu du Fonds. Réalisée par le Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec de l'Université de Sherbrooke, cette initiative contribuera à mettre en lumière le patrimoine linguistique de la nation québécoise et à illustrer la diversité de même que la richesse du français en usage au Québec.

Cette somme provient des investissements de 50 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le plan budgétaire de mars 2020 pour protéger, promouvoir et valoriser la langue française.

Citations

« Il est primordial pour le gouvernement d'encourager et de soutenir les projets visant à promouvoir notre langue officielle et commune, le français. L'initiative de l'Université de Sherbrooke en est un bon exemple. Notre patrimoine linguistique est riche et unique. Il représente une source de fierté pour les Québécoises et les Québécois et nous saluons toutes actions qui contribuent à sa mise en valeur. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Je suis reconnaissante envers le ministre Simon Jolin-Barrette pour ce judicieux investissement dans l'un des plus beaux projets de valorisation et d'édification de la langue française. Il s'agit d'une initiative originale qui va incontestablement contribuer au rayonnement de notre langue commune et de son histoire. Je tiens à remercier l'Université de Sherbrooke pour son implication soutenue dans la protection et la diffusion de notre patrimoine linguistique. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« En plus de contribuer à valoriser la langue française, notre langue, ce projet permettra de faire rayonner notre région. Par son initiative moderne, l'Université de Sherbrooke se démarque une fois de plus. La langue française est le socle de notre identité en tant que nation et elle est ce qui nous distingue en Amérique du Nord. Le financement octroyé aujourd'hui favorisera son développement et sa protection. »

André Bachand, député de Richmond

« Cette subvention permettra de développer une plateforme numérique innovatrice dans le but d'étudier la langue française telle qu'elle est utilisée dans le contexte québécois. En plus de sa valeur scientifique, ce fonds s'adresse au grand public qui pourra y découvrir des usages caractéristiques des régions du Québec ou encore associés à certaines époques de son histoire. Ce projet ambitieux s'inscrit dans une riche tradition de recherche sur le français au Québec qui existe à l'Université de Sherbrooke depuis les années 1970. »

Wim Remysen, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec, Université de Sherbrooke

Information complémentaire

Le Fonds de données linguistiques du Québec de l'Université de Sherbrooke sera composé de textes écrits et de corpus oraux. En tout, ce sont plusieurs centaines d'œuvres qui seront numérisées dans le bassin de citations, y compris des œuvres patrimoniales majeures de littérature québécoise du 16e au 19e siècle ainsi que des œuvres littéraires contemporaines. Le Fonds inclura également de nombreux articles qui traitent de la question linguistique québécoise. De plus, les corpus oraux refléteront la diversité régionale du français et ses particularités puisque plusieurs localités différentes du Québec y seront représentées. Par ailleurs, l'Université de Sherbrooke mettra en valeur les contenus du Fonds et toute la richesse linguistique du français en usage au Québec par la tenue d'ateliers de formation destinés non seulement aux enseignantes et enseignants de français, mais également aux personnes des milieux culturel et langagier.

Lien connexe

Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf.

