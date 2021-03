Promotion du potentiel minéral et des minéraux critiques et stratégiques - Québec participe au congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous informe que le gouvernement du Québec ainsi que des partenaires de l'industrie minière québécoise sont au congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). Cette activité virtuelle, qui se tient du 8 au 11 mars 2021, sera l'occasion de faire la promotion du potentiel minéral du Québec et des minéraux critiques et stratégiques.

Le congrès de la PDAC est le plus grand rassemblement sur l'exploration et l'exploitation minière à l'échelle mondiale. Cette activité s'adresse principalement aux acteurs de l'industrie des minéraux et des mines. On profitera de ce congrès pour parler des occasions d'affaires prometteuses au Québec et de ses atouts en matière de développement minier, notamment avec le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025 qui a été lancé l'automne dernier.

Lors de la séance « International Stage » le 10 mars prochain, réservée aux gouvernements de différents pays, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, fera une présentation intitulée « Les minéraux stratégiques et la batterie : le Québec propice à l'investissement ». Il sera en compagnie du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et du grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), M. Abel Bosum. En plus du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie sera abordée ainsi que la Grande Alliance, signée entre la Première Nation crie et le gouvernement du Québec, et les occasions que celle-ci peut apporter au secteur minier en territoire Eeyou Istchee Baie-James.

Le gouvernement du Québec sera également représenté dans un kiosque virtuel. Les participants pourront poser des questions, discuter et obtenir des informations détaillées, notamment sur le PQVMCS ainsi que les services offerts par le Ministère et d'autres organismes gouvernementaux que le développement minier concerne.

Rapport de l'Institut Fraser : une remontée notable du Québec

Dans son nouveau rapport annuel de 2020, l'Institut Fraser fait passer le Québec dans son classement de la 18e à la 6e position à l'échelle mondiale pour son attractivité auprès des investisseurs miniers. À l'échelle canadienne, le Québec occupe le deuxième rang derrière la Saskatchewan.

Faits saillants :

Ces dernières années, le congrès de la PDAC a rassemblé à Toronto plus de 25 000 personnes de 135 pays. En 2021, l'activité se tient en mode virtuel.

Le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques favorisant les investissements sur son territoire afin de répondre à la demande croissante pour ces ressources et de contribuer activement à la transition énergétique et technologique mondiale.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 32 000 emplois directs et indirects, 22 mines actives et 29 projets miniers qui ont atteint au moins l'étape de la mise en valeur.

