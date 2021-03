Promotion du potentiel minéral et des minéraux critiques et stratégiques - Bilan positif de la participation du Québec au congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dresse un bilan positif de la présence gouvernementale au congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). Cette activité virtuelle s'est tenue du 8 au 11 mars 2021 et a été l'occasion de faire la promotion du potentiel minéral au Québec, notamment avec le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025 qui a été lancé l'automne dernier.

La présentation « Les minéraux stratégiques et la batterie : le Québec propice à l'investissement » avec le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), M. Abel Bosum, a été diffusée le 10 mars dernier auprès d'un auditoire nombreux composé de représentants de divers pays.

Les échanges ont été fructueux, intéressants et constructifs avec les participants et représentants de l'industrie minière, principalement lors de la tenue du kiosque virtuel du gouvernement du Québec.

Les minéraux critiques et stratégiques au Québec : des investissements et des actions

Dans le cadre du PQVMCS, 22 actions sont prévues ainsi que des investissements de 90 M$ d'ici 2025 pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. C'est grâce à la collaboration de tous les partenaires régionaux, municipaux, autochtones, nationaux et internationaux que cet ambitieux plan pourra se réaliser. Déjà, plusieurs investissements et actions se concrétisent. Pensons entre autres :

à l'appui gouvernemental au projet de Rio Tinto Fer et Titane pour la production d'oxyde de scandium à partir de résidus miniers;

au partenariat entre le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie, de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, et le Lawrence Berkeley National Laboratory de Californie. Grâce à ce partenariat et à la subvention gouvernementale, un laboratoire commun sera créé, spécialisé en recherche et développement sur de nouveaux matériaux de batteries pour les véhicules électriques et les applications de stockage d'énergie;

à l'attribution d'une aide financière additionnelle de 4 M$ pour un nouvel axe de recherche portant sur les minéraux critiques et stratégiques dans le cadre de l'actuel Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier.

Le Québec compte sur plusieurs atouts en matière de développement minier, dont les ressources minérales les plus diversifiées au Canada et des projets variés. L'environnement d'affaires est attrayant : un régime minier compétitif, fiable et moderne; plusieurs incitatifs fiscaux; des mesures d'appui à la recherche et à l'innovation; des expertises technologiques et scientifiques ainsi qu'une main-d'œuvre qualifiée; une position géographique avantageuse; sans oublier une énergie propre et renouvelable, à faible coût.

Le congrès de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) est le plus grand rassemblement sur l'exploration et l'exploitation minière à l'échelle mondiale. Cette activité s'adresse principalement aux acteurs de l'industrie des minéraux et des mines.

Citations :

« Je suis très heureux de la participation du Québec au congrès de la PDAC de cette année, un incontournable pour toute l'industrie minière. La création de richesse par le développement responsable de notre plein potentiel minéral est une priorité pour notre gouvernement, particulièrement dans une optique d'économie verte. Le Québec est reconnu pour ses minéraux diversifiés et son secteur minier des plus dynamiques. Le Plan québécois de valorisation des MCS est un exemple probant du leadership que le Québec peut jouer. Plusieurs investissements et actions stratégiques sont d'ailleurs en cours. C'est donc avec tous nos collaborateurs que nous continuerons de poser des gestes concrets pour positionner le Québec comme environnement d'affaires d'exception pour les investissements, ainsi que comme partenaire de choix pour réaliser de nouveaux succès. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les minéraux stratégiques que nous allons exploiter et transformer de façon responsable sont à la source de notre stratégie de développement de la filière batterie. Le Québec a tout ce qu'il faut pour construire les batteries pour véhicules électriques les plus propres au monde. Nous sommes en train de mettre en place avec des partenaires stratégiques une filière industrielle qui sera un véritable modèle d'économie circulaire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Ces dernières années, le congrès de la PDAC a rassemblé à Toronto plus de 25 000 personnes de 135 pays. En 2021, l'activité s'est tenue en mode virtuel.

plus de 25 000 personnes de 135 pays. En 2021, l'activité s'est tenue en mode virtuel. Le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques favorisant les investissements sur son territoire afin de répondre à la demande croissante pour ces ressources et de contribuer activement à la transition énergétique et technologique mondiale.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 32 000 emplois directs et indirects, 22 mines actives et 29 projets miniers qui ont atteint au moins l'étape de la mise en valeur.

