Promotion du potentiel minéral - Des entreprises du secteur des minéraux critiques et stratégiques rencontrent des investisseurs américains

QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, et des entreprises minières québécoises participent aujourd'hui à l'activité virtuelle « Québec Mining Day, Critical and Strategic Minerals » organisée par l'OTC Markets Group de New York. Cette rencontre sera l'occasion de faire la promotion du potentiel minéral du Québec et des minéraux critiques et stratégiques (MCS) auprès d'investisseurs américains potentiels.

L'activité est organisée par l'OTC Markets Group, en collaboration avec Murdock Capital Partners, TAA Advisory et la Délégation générale du Québec à New York. Le ministre Julien prononcera un mot d'ouverture soulignant les atouts du Québec, les occasions d'affaires prometteuses et l'engagement du gouvernement pour le développement du secteur minier, notamment en ce qui concerne les MCS. Le grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), M. Abel Bosum, prendra également la parole pour parler de la Grande Alliance, signée entre la Première Nation crie et le gouvernement du Québec, et les occasions que celle-ci peut apporter au secteur minier.

Cette activité s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025, lancé l'automne dernier, ainsi que dans la Vision internationale du Québec, dont l'une des priorités est d'attirer des investissements et d'accroître les exportations. En plus du PQVMCS, le nouveau Plan d'action nordique (PAN) 2020-2023 ainsi que l'amélioration de l'environnement d'affaires au Québec seront également abordés.

« Le Québec détient un potentiel impressionnant pour la découverte, l'exploitation et la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de meilleur endroit au monde pour investir dans le secteur minier. Avec nos nombreux avantages, dont nos technologies innovantes et notre électricité renouvelable, nous avons tout ce qu'il faut pour prendre notre place sur la scène internationale en tant que partenaire fiable pour la transition énergétique mondiale. Il y a des occasions d'affaires à saisir chez nous! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le monde a soif de minéraux critiques et stratégiques, qui forment le socle de la transformation de secteurs clés de nos économies : l'électrification des transports, les énergies vertes, les télécommunications et les technologies médicales. Des événements comme celui d'aujourd'hui sont importants pour permettre aux entreprises d'exploration minière québécoises de trouver de nouveaux investisseurs et partenaires d'affaires, afin de saisir ensemble les nombreuses occasions offertes par la demande grandissante pour un approvisionnement stable, prévisible, vert et responsable en minéraux critiques et stratégiques. »

Catherine Loubier, déléguée générale du Québec à New York

OTC Markets Group est un marché financier américain fournissant des prix et de l'information de liquidités pour près de 10 000 titres.

Le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques favorisant les investissements sur son territoire afin de répondre à la demande croissante pour ces ressources et de contribuer activement à la transition énergétique et technologique mondiale.

Les minéraux critiques et stratégiques font partie du quotidien et se retrouvent dans plusieurs équipements et objets, par exemple les appareils d'imagerie médicale, les batteries, les ordinateurs portables, les téléphones cellulaires et les véhicules électriques.

Le secteur minier joue un rôle de premier plan dans l'économie du Québec avec plus de 32 000 emplois directs et indirects, 22 mines actives et 29 projets miniers qui ont atteint au moins l'étape de la mise en valeur.

