Promotion à l'interne chez VIBRANT Marketing : Greg Baumken devient vice-président et partenaire

Au cours de ses huit années au sein de l'agence, Greg s'est démarqué en tant que leader passionné possédant une compréhension approfondie du milieu. Apportant son énergie et sa perspicacité dans chaque projet, il a contribué à l'incroyable travail accompli pour des marques renommées telles que Diageo, Carlsberg, Banque Nationale, VIVO et plusieurs autres. « Je suis emballé à l'idée de débuter cette nouvelle étape entrepreneuriale de ma carrière et de devenir partenaire de l'entreprise à laquelle j'ai consacré tant d'énergie, et qui m'a tant donné en retour ».

Le président de VIBRANT, Éric Brouillet, est ravi de voir une des étoiles montantes de l'agence atteindre de nouveaux sommets. « J'ai eu le plaisir de collaborer avec Greg pendant huit ans, et sa créativité et son savoir-faire stratégique ont apporté une valeur indéniable à l'entreprise. Je veux continuer de faire grandir nos plus grands talents à l'intérieur de l'entreprise, parce que je crois sincèrement que notre équipe détient tous les talents pour réaliser son plein potentiel ».

À propos de VIBRANT Marketing inc.

Fièrement canadienne, VIBRANT est une agence nationale de marketing commercial. Depuis 2006, l'entreprise offre une vaste gamme de services marketing B2C/B2B, incluant des services stratégiques, créatifs, expérientiels, numériques, d'architecture commerciale et de ventes. L'entreprise travaille avec un réseau de 120 experts à travers le pays et possède des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver. VIBRANT compte parmi ses clients Danone, Vidéotron, Sleeman Breweries, Carlsberg, Diageo, la Banque Nationale et Beiersdorf. Pour en savoir plus : www.vibrant.marketing

