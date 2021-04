M. Chang est un professionnel chevronné du secteur de la technologie. Il possède une expérience considérable à la tête d'entreprises technologiques mondiales. Au cours de sa carrière, il a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies fondées sur l'infonuagique pour le modèle SaaS et de technologies déployées sur place pour des clients au sein d'un éventail d'industries. Celles-ci cadrent étroitement avec l'engagement sur le marché et l'orientation stratégique de Prometric. Il a fait ses preuves dans le domaine de l'innovation technologique et de l'amélioration continue des processus en matière de conception, d'architecture et d'opérations technologiques associées aux logiciels. Il travaillera en étroite collaboration avec les clients de Prometric, les experts internes et les partenaires de l'industrie de la technologie en vue de développer et de fournir des innovations de produits au marché de l'évaluation, procurant une valeur et des résultats tangibles aux entreprises du monde entier. Avant de se joindre à Prometric, M. Chang a occupé le poste de vice-président du développement de logiciels chez Diebold Nixdorf, une société mondiale de technologies de l'information au service des clients des secteurs des opérations bancaires et du commerce de détail. Il a également occupé des postes de direction en technologie chez FleetCor, First Data Corporation et TSYS.

« L'expérience et la vision de chef d'Oliver seront sans aucun doute des atouts précieux pour Prometric. Nous visons en effet à accélérer l'innovation technologique pour répondre aux besoins changeants du marché tout en misant sur notre réputation d'un des fournisseurs les plus fiables et dignes de confiance des services d'évaluation dans l'industrie, a déclaré Roy Simrell. Je suis convaincu qu'il apportera une contribution importante, et je suis ravi de l'accueillir en tant que membre clé de notre équipe de direction mondiale. »

« C'est la mission de Prometric, qui consiste à aider les gens à entreprendre un nouvel avenir ou à améliorer leur carrière, qui m'a vraiment attiré vers l'entreprise, a déclaré Oliver Chang. Je suis ravi de travailler avec l'équipe de Prometric pour accélérer davantage la mise sur pied de solutions d'évaluation novatrices et de grande qualité qui profitent à nos clients et aux candidats qu'ils servent. »

Dans le cadre de cette transition, Paul Forrester, vétéran de l'industrie et de Prometric, assumera le rôle de directeur des Produits et de la technologie. Il se concentrera sur les améliorations des processus et de la technologie qui mènent à l'élaboration d'évaluation de premier ordre de services bancaires aux articles et de services psychométriques pour le marché mondial. Il fournira une orientation stratégique pour le développement et l'amélioration continus du système d'évaluation prométrique, de Prometric, une solution exclusive intégrée de bout en bout de création d'articles et de gestion de l'évaluation qui garantit une expérience dérivable de qualité supérieure pour les candidats et les clients.

À propos de Prometric

En tant que chef de file mondial dans l'élaboration de tests, la prestation de tests et les services aux candidats, Prometric s'associe aux meilleures organisations de licence et de certification au monde pour concevoir et offrir des programmes d'examen de pointe qui aident les personnes à faire progresser leur carrière et à servir leur collectivité. Nos solutions intégrées de bout en bout assurent l'élaboration, la gestion et la distribution d'examens qui établissent la norme de l'industrie en matière de qualité, de sécurité et d'excellence du service. Prometric tire parti d'une plateforme exclusive, de technologies de pointe et d'une vaste expérience opérationnelle pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle sur notre réseau de tests sécurisé de calibre mondial. Aujourd'hui, nous pavons la voie de l'avenir pour l'industrie en proposant de nouvelles solutions et des innovations qui garantiront un accès fiable à des évaluations sécuritaires en tout temps et partout. Pour en savoir plus, visitez www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric/.

