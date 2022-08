L'acquisition de cette entreprise ajoute une technologie de pointe qui transforme la façon dont le contenu d'évaluation et d'apprentissage est créé, classé et diffusé

BALTIMORE, 4 août 2022 /CNW/ - Prometric a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé l'acquisition de Finetune, un chef de file de l'innovation dans la technologie d'évaluation et d'apprentissage assistée par l'intelligence artificielle (IA) dans les secteurs de l'accréditation, de la délivrance d'un permis d'exercer, de la préparation de la main-d'œuvre et de l'éducation.

Finetune, une entreprise basée à Boston avec une équipe prépandémique répartie à l'échelle mondiale, développe des solutions innovantes en matière d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation depuis plus d'une décennie. Au cours des dernières années, elle a adopté une technologie exclusive assistée par l'IA, ciblant la demande croissante parmi les organisations et les entreprises en matière de création d'évaluations de grande qualité et d'autres contenus d'apprentissage avec plus de temps et de rentabilité que les approches traditionnelles. Les produits phares de Finetune, GenerateMC et CatalogMC, sont les premiers produits commerciaux disponibles à l'échelle mondiale à utiliser des modèles de transformateurs de traitement automatique des langues (TAL) de pointe; l'objectif est d'alimenter la production et le classement de contenu axé sur l'IA, augmentant ainsi la productivité et la créativité sur les plans de la création et de la classification, en tandem avec des spécialistes en la matière, tout en améliorant considérablement la qualité.

Roy Simrell, président et chef de la direction de Prometric LLC, a déclaré : « L'ajout de Finetune au portefeuille de Prometric représente non seulement une occasion importante d'intégrer une technologie d'évaluation et de contenu assistée par l'IA de pointe à notre gamme de solutions, mais aussi de transformer la façon dont les organisations s'attaquent aux défis auxquels elles font face dans un contexte d'apprentissage en évolution rapide. Je me réjouis des occasions qu'offrent ces capacités de pointe. Grâce à celles-ci, nous pourrons soutenir notre clientèle et les preneurs d'essai. »

Steve Shapiro, chef de la direction de Finetune, a déclaré : « Nous sommes stimulés par la synergie que représente un partenariat avec Prometric. Le fait de nous joindre à Prometric nous permet de continuer à tirer parti de notre succès, en mettant ces solutions sur le marché à grande échelle et en continuant d'investir dans des technologies émergentes qui desservent la vaste gamme de marchés pour qui nous travaillons. »

À propos de Prometric LLC

Prometric est un important fournisseur de solutions d'évaluation et de mises à l'essai fondées sur la technologie. Nos solutions intégrées de bout en bout assurent l'élaboration, la gestion et la distribution d'examens qui établissent la norme de l'industrie en matière de qualité, de sécurité et d'excellence du service. Aujourd'hui, nous pavons la voie de l'avenir pour l'industrie en proposant de nouvelles solutions et des innovations qui garantiront un accès fiable à des évaluations sécuritaires en tout temps et partout. Pour en savoir plus, visitez Prometric ou suivez-nous sur Twitter @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric/ .

À propos de Finetune

Finetune est un chef de file de l'innovation dans le secteur de l'éducation et se spécialise dans le développement de solutions hybrides à partir de l'intelligence artificielle et humaine qui s'attaquent à certains des problèmes les plus difficiles, notamment la production automatisée de contenu et le classement des ressources d'apprentissage alimenté par l'IA. Pour en savoir plus, visitez Finetune - Creating AI-Human hybrid solutions for learning (finetunelearning.com) .

Tyton Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif de Finetune.

