La combinaison augmentera considérablement l'accès mondial à ceux qui cherchent à vivre, travailler ou étudier au Canada

BALTIMORE, le 7 avril 2021 /CNW/ - Prometric Canada Testing Services® (« Prometric® ») a annoncé aujourd'hui avoir signé une convention d'achat d'actions pour acquérir Paragon Testing Enterprises (« Paragon »), une filiale de l'University of British Columbia (UBC).

Paragon est le plus grand fournisseur canadien de tests de compétence linguistique en anglais à enjeux élevés. Les tests de la société comprennent le Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP®) pour la résidence permanente et la citoyenneté canadienne et le Canadian Academic English Language Test -- Computer Edition (CAEL CE®) pour étudier dans des établissements postsecondaires à travers le Canada. L'acquisition augmentera considérablement l'accès mondial aux tests de Paragon qui sont actuellement administrés dans 60 centres de test au Canada et dans 15 sites aux États-Unis, en Chine, en Inde, aux Philippines, à Singapour et aux Émirats arabes unis. Le test CAEL Online de Paragon est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Colombie et au Japon.

Roy Simrell, président et chef de la direction de la société mère de Prometric Canada, Prometric LLC, a déclaré : « L'ajout de Paragon à la famille Prometric représente une opportunité considérable de mettre à profit nos solutions mondiales d'évaluation sécurisées et fiables, y compris nos capacités de télétravail sur place et en ligne, nos technologies innovantes, et notre présence mondiale, pour accroître l'accessibilité aux tests CELPIP et CAEL CE pour les gens partout dans le monde. Paragon a une réputation bien méritée pour son expertise dans la recherche et l'élaboration de tests, ainsi que pour l'excellence de son service à la clientèle. Ces qualités vont de pair avec la culture d'entreprise, les valeurs et l'orientation stratégique de Prometric. Nous nous réjouissons à l'idée d'atteindre des niveaux de croissance élevés en collaboration avec l'équipe de Paragon. »

Donald Wehrung, président et chef de la direction de Paragon, a déclaré : « Nous fournissons des dizaines de milliers de tests de compétence en anglais CELPIP et CAEL chaque année, ce qui nous positionne comme leader sur le marché canadien de l'évaluation linguistique. Grâce à l'envergure mondiale, aux ressources et à l'expérience de Prometric, nous pensons que nous pouvons avancer plus vite, aller plus loin et viser plus haut alors que nous rivalisons pour accroitre l'étendue de nos tests linguistiques en anglais au niveau international. »

J.P. Heale, directeur général du bureau de liaison université-industrie à l'UBC, a déclaré : « Cette convention renforce davantage le bilan de l'UBC en matière de création d'entreprises dérivées de la recherche qui génèrent des impacts à l'échelle nationale et mondiale. L'acquisition de Paragon permettra à Prometric de renforcer sa réputation mondiale en tant que fournisseur du réseau de test le plus sûr et le plus fiable. Ils sont le partenaire idéal pour amener Paragon au niveau supérieur, particulièrement en matière de tests internationaux. »

À propos de Prometric Canada Testing Services

En tant que leader mondial dans le développement et la prestation de tests et les services aux candidats, Prometric s'associe aux plus grandes organisations d'accréditation et d'homologation au monde pour concevoir et proposer des programmes de tests de premier plan qui aident les individus à faire progresser leur carrière et à servir leurs communautés. Nos solutions intégrées de bout en bout fournissent le développement, la gestion et la distribution de tests qui définissent la norme de l'industrie en matière de qualité, de sécurité et d'excellence du service. Prometric met à profit sa plateforme brevetée, ses technologies de pointe et sa vaste expérience opérationnelle pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle sur son réseau de test sécurisé de classe mondiale. Aujourd'hui, nous ouvrons la voie à l'industrie avec de nouvelles solutions et innovations visant à garantir un accès fiable à des tests sécurisés partout et en tout temps. Pour plus d'informations, visitez https://www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter à @PrometricGlobal et www.linkedin.com/company/prometric/.

À propos de Paragon Testing Enterprises

Paragon Testing Enterprises a été constituée en 2009 pour commercialiser les tests de compétence en anglais de l'UBC, et elle s'est développée rapidement depuis sa création. Cette croissance se reflète dans le nombre accru de tests fournis chaque année, de milliers à des dizaines de milliers, le nombre de ses centres administrant les tests par ordinateur de deux à plus de 70 dans le monde, le nombre d'employés à temps plein et occasionnels de 16 à plus de 300 et l'étendue de ses bureaux qui sont maintenant à Vancouver, Toronto et Singapour. Pour plus d'informations, visitez www.https://www.paragontesting.ca/, suivez-nous sur Twitter à @Paragon_Testing, @CELPIPTest, @CAELTest et https://www.linkedin.com/company/paragon-testing-enterprises -comprend/.

À propos de l'UBC

L'University of British Columbia est un centre mondial de recherche et d'enseignement, régulièrement classé parmi les 20 meilleures universités publiques au monde. Depuis 1915, l'esprit d'entreprise de l'UBC favorise l'innovation et remet en question le statu quo. L'UBC encourage ses étudiants, son personnel et ses professeurs à sortir des sentiers battus, à être des chefs de file en matière de découverte et à explorer de nouvelles façons d'apprendre. À l'University of British Columbia, la pensée audacieuse a la possibilité de se développer en idées qui peuvent changer le monde.

Contacts médias

Tom Warren Michael Holaday

Prometric Paragon Testing Enterprises

443-455-8652 236-317-5462

[email protected] [email protected]

SOURCE Prometric

Liens connexes

https://www.prometric.com