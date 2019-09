Prometric annonce la nomination de Roy Simrell au poste de chef de la direction

Sous la direction de Simrell, et forte de son bilan dans le développement d'entreprises axées sur l'information vitale et logicielles, Prometric entend continuer de fournir des services de premier ordre et apporter une valeur ajoutée à ses clients

BALTIMORE, 5 septembre 2019 /CNW/ - Prometric LLC (« Prometric »), une grande figure mondiale dans les prestations englobant le développement de tests, la mise à l'essai et les services de données, a annoncé aujourd'hui la nomination de Roy Simrell en tant que président et chef de la direction de la société. À ce titre, Simrell, qui remplace Charlie Kernan, chef de la direction jusqu'ici, siégera également au conseil d'administration.

Simrell apporte au poste plus de vingt ans d'expérience à la tête de sociétés de services de données et technologiques couvrant de nombreux secteurs. S'exprimant à ce sujet, Euan Menzies, président non exécutif de Prometric, a déclaré : « Le bilan des antécédents connus de Roy, en matière de développement et de fourniture de produits et services à valeur ajoutée, étayés par sa volonté de constituer une équipe hautement performante et de mettre en place une culture dynamique, sera indispensable alors que nous amorçons la prochaine phase de croissance de Prometric. J'ai hâte de travailler avec Roy comme il assume son nouveau rôle de chef de la direction. » Commentant le mandat du dirigeant sortant, il a précisé : « Charlie, par ses nombreuses contributions à Prometric au cours des vingt dernières années, et notamment son leadership qui a vu la société devenir au cours des deux dernières années totalement indépendante, axée sur le marché, a positionné Prometric en vue de sa prochaine phase de croissance. » Charlie Kernan continuera de travailler avec Prometric, à titre de conseiller, jusqu'au premier trimestre de 2020.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de Prometric », se félicite Roy Simrell. « Depuis plus de 25 ans, Prometric se mérite sa réputation en étant le fournisseur le plus fiable de soutien et de services opérationnels de haute qualité aux associations professionnelles, sociétés et autres organismes d'agrément de référence, qui décernent des certifications professionnelles ou des permis d'exercice métier et titres d d'avancement dans un large éventail de secteurs. Je suis heureux de diriger l'équipe Prometric en ce moment où nous nous employons à fournir les services les plus fiables du secteur et à mettre au point de nouveaux produits et services porteurs de valeur accrue à nos clients. »

À propos de Prometric

Prometric permet aux fournisseurs de tests du monde entier de faire progresser leurs programmes d'accréditation en se dotant de solutions de développement et de prestation de tests garantes de qualité et d'excellence du service. Prometric propose une approche à la fois complète et fiable en matière de conseils, d'élaboration, de gestion et d'exécution de programmes dans un environnement technologique intégré, via le réseau de tests le plus sécurisé au monde couvrant plus de 180 pays, ou par le truchement de prestataires de tests en ligne très pratiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.prometric.com ou suivez-nous sur Twitter, sous l'enseigne @PrometricGlobal, et consultez le site www.linkedin.com/company/prometric /.

