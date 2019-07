Prometic annonce un regroupement d'actions

/NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER SUR UN FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que le regroupement des actions ordinaires émises et en circulation de la Société (les « actions ordinaires ») à raison d'une (1) action ordinaire après le regroupement pour mille (1 000) actions ordinaires avant le regroupement (le « regroupement »), approuvé à l'assemblée extraordinaire des porteurs d'actions ordinaires de la Société tenue le 19 juin 2019 (l'« assemblée »), prendra effet le 5 juillet 2019 (la « date d'effet »). La Société a déposé des statuts de modification le 28 juin 2019 pour effectuer le regroupement. Les actions ordinaires regroupées devraient commencer à se négocier à la TSX à l'ouverture du marché le 5 juillet 2019. Les actions ordinaires de la Société portent le nouveau numéro CUSIP 74342Q302 et le nouveau numéro ISIN CA74342Q3026.

« Comme nous l'avons déjà annoncé, nous effectuons ce regroupement d'actions en prévision de notre demande d'inscrire les actions ordinaires de la Société au NASDAQ », a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de Prometic.

Dans l'hypothèse où aucun autre changement n'est apporté au capital émis de la Société, il est prévu qu'à l'issue du regroupement, les 23 313 233 245 actions ordinaires émises et en circulation avant le regroupement seront ramenées à environ 23 313 233 actions ordinaires après le regroupement. Le nombre exact d'actions ordinaires en circulation après le regroupement dépendra du nombre de fractions d'actions éliminées. Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise par suite du regroupement; toutes les fractions d'actions ordinaires produites par le regroupement seront soit rachetées par la Société, soit arrondies, comme il est décrit ci‑après :

(i) si un actionnaire a le droit de recevoir une fraction d'action ordinaire après le regroupement qui équivaut à moins de 75 % d'une action ordinaire entière après le regroupement, la Société a l'intention, conformément à la résolution spéciale autorisant le conseil d'administration de la Société à donner effet au regroupement (la « résolution »), d'acquérir la fraction en question et d'en payer la valeur au porteur (sauf si elle est égale à 5 $ CA ou moins, auquel cas la somme sera conservée par la Société). Le prix d'une fraction sera fondé sur le cours de clôture moyen des actions ordinaires à la TSX sur les cinq derniers jours de bourse précédant la date d'effet et sera versé pour chaque action ordinaire entière détenue avant le regroupement (autres que celles qui ont été regroupées) qui forme la fraction; ou



(ii) si un actionnaire a le droit de recevoir une fraction d'action ordinaire après le regroupement qui équivaut à au moins 75 % d'une action ordinaire entière après le regroupement, la Société a l'intention, conformément à la résolution, d'arrondir la fraction d'action à une action ordinaire entière.

Des lettres d'envoi seront postées aux porteurs inscrits des actions ordinaires, qui seront invités à remettre leurs certificats représentant les actions ordinaires actuellement en circulation à l'agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société, Services aux investisseurs Computershare inc., afin qu'ils soient échangés contre de nouveaux certificats d'actions ordinaires après le regroupement.

Les actionnaires non inscrits de la Société qui détiennent leurs actions ordinaires par l'intermédiaire d'une banque, d'un courtier ou d'un autre prête-nom doivent noter que cet intermédiaire peut vouloir donner suite au regroupement selon une procédure différente de celle que la Société impose à ses actionnaires inscrits. Si vos actions ordinaires sont détenues par l'intermédiaire d'une banque, d'un courtier ou d'un autre prête-nom et si vous avez des questions à cet égard, nous vous invitons à communiquer avec votre intermédiaire.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 7 mai 2019, affichée sous le profil de Prometic à l'adresse www.sedar.com, contient des renseignements supplémentaires sur le regroupement. Les lecteurs sont invités à examiner les conditions particulières du regroupement énoncées dans ce document.

Calendrier indicatif

Mise à la poste des lettres d'envoi aux actionnaires inscrits 2 juillet 2019 Début de la négociation des actions à la TSX après le regroupement 5 juillet 2019

Déclarations prospectives

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives, notamment l'intention de la Société de réaliser le regroupement et le nombre d'actions ordinaires après le regroupement. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de mots comme « prévoir », « s'attendre à », « projet », « estimer », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et d'autres expressions semblables. Bien que Prometic estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur des renseignements et des hypothèses qui sont à jour, raisonnables et complets, ces déclarations sont nécessairement assujetties à divers risques et incertitudes inconnus. La circulaire de sollicitation de procurations par la direction, la notice annuelle et d'autres documents déposés contiennent plus de détails sur ces risques et incertitudes. Bien que la Société fasse ces déclarations prospectives de bonne foi, si l'un de ces risques ou incertitudes devait se concrétiser ou si l'une des hypothèses sous-jacentes devait se révéler incorrecte, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux prévus. Par conséquent, rien ne garantit que les faits annoncés dans les déclarations prospectives se réaliseront ni, s'ils se réalisent, que la Société en tirera un avantage certain. Toutes les déclarations prospectives subséquentes, écrites ou verbales, faites par Prometic ou une personne agissant en son nom sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.

À propos de Prometic

Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies, y compris de maladies rares, touchant le foie, le système respiratoire et les reins. Les recherches différenciées de Prometic comptent notamment l'étude de deux récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40 et le GPR84. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (ils stimulent) du GPR40 et des antagonistes (ils inhibent) du GPR84. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (ils stimulent) du GPR40 et des antagonistes (ils inhibent) du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI-4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström en 2019. La phase 1 des études cliniques d'un second médicament candidat, le PBI-4547, devrait être lancée en 2019. Prometic a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis en 2019, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. En outre, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité.

Prometic exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis, à l'île de Man et au Royaume-Uni.

