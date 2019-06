Prometic annonce le résultat des votes tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2019

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, ROYAUME-UNI, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé le résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») de 2019, qui a eu lieu à Montréal, Québec. Un nombre total de 16 792 591 957 actions ordinaires ont été votées, représentant 81,04 % des votes rattachés aux actions ordinaires émises et en circulation de Prometic.

Administrateurs

Les administrateurs suivants ont été élus jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus ou nommés.

Nom du candidat En faveur Abstentions

# % # % Simon G. Best,

administrateur principal indépendant 16 728 666 243 99,83 27 934 841 0,17 Stefan V. Clulow,

président du conseil d'administration 16 734 303 991 99,87 22 297 093 0,13 Kenneth Galbraith 16 739 015 483 99,90 17 585 601 0,10 Gary J. Bridger 16 739 454 207 99,90 17 146 877 0,10 Neil A. Klompas 16 740 432 806 99,90 16 168 278 0,10 Zachary J. Newton 16 737 582 720 99,89 19 018 364 0,11 Timothy S. Wach 16 739 799 987 99,90 16 801 097 0,10

Auditeurs

Les auditeurs de la Société, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., n'ont pas été renommé étant donné sa relation d'affaires non liée à l'audit avec une société sous contrôle commun avec Structured Alpha LP, l'actionnaire principal et contrôlant de Prometic. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a été dûment élu à titre d'auditeurs jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Régime incitatif général

Les actionnaires ont également approuvé le régime incitatif général. Ce régime incitatif général permet l'attribution d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions à négociation restreinte et d'unités d'actions liées au rendement aux administrateurs, hauts dirigeants, employés et consultants de la Société et de ses filiales.

Regroupement d'actions

La modification aux statuts de la Société a été approuvée de manière à regrouper toutes les actions ordinaires de la Société émises et en circulation à un ratio qui sera établi par le conseil d'administration dans une fourchette de sept cent cinquante (750) à mille deux cent cinquante (1 250) actions ordinaires avant le regroupement pour une (1) action ordinaire après le regroupement, avec prise d'effet à la discrétion du conseil d'administration et sujet à l'approbation de la Bourse de Toronto, mais elle ne sera pas plus tardive que le 20 juin 2020.

Le détail du résultat des votes tenus lors de l'assemblée 2019 est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de Prometic

Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, y compris des maladies rares. Les recherches de Prometic impliquent l'étude d'une nouvelle voie anti-fibrotique impliquant deux récepteurs couplés à la protéine G, le GPR40 et le GPR84. Ces médicaments candidats affectant ces récepteurs possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (« stimulateurs ») du GPR40 et des antagonistes (« inhibiteurs ») du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI-4050, devrait commencer des études cliniques de phase 3 pour le traitement du syndrome d'Alström en 2019. Une étude clinique de phase 1 pour un second médicament candidat, le PBI-4547, devrait être lancée en 2019. Prometic a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis en 2019, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. De plus, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité. Prometic exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis, à l'Île de Man et au Royaume-Uni. Pour plus d'information, veuillez visiter le site www.prometic.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2018, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.

Renseignements: Bruce Pritchard, b.pritchard@prometic.com, 450 781-0115; Patrick Sartore, p.sartore@prometic.com, 450 781-0115

Related Links

http://www.prometic.com